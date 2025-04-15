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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25655 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154629 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135252 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138092 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133999 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134131 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196117 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77531 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164610 перегляди

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У штаті Герреро в результаті сутичок між силами безпеки та злочинцями загинуло 16 осіб. У штаті Гуанахуато вибухи замінованих автомобілів поранили трьох поліцейських та пошкодили будівлі.

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Автобус розбився на шосе біля столиці Мексики: 18 загиблих, 32 поранених

У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко загинуло 18 людей і ще 32 отримали поранення, коли він перекинувся на шосе, прямуючи з Гуанахуато до Чалми.

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Озброєні нападники вбили 16 і поранили десятки людей на різдвяній вечірці у фазенді Сан-Хосе-дель-Кармен у Гуанахуато - регіоні, що потерпає від насильства з боку картелів.

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