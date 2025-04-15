У Мексиці 16 людей загинули унаслідок збройного нападу під час різдвяної вечірки

Озброєні нападники вбили 16 і поранили десятки людей на різдвяній вечірці у фазенді Сан-Хосе-дель-Кармен у Гуанахуато - регіоні, що потерпає від насильства з боку картелів.