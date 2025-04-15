На кордоні з Гватемалою у штаті Чьяпас знайдено понад 30 тіл у таємних могилах. Знахідка пов'язана з конфліктом між наркокартелями "Нова генерація Халіско" та "Сіналоа".
У штаті Герреро в результаті сутичок між силами безпеки та злочинцями загинуло 16 осіб. У штаті Гуанахуато вибухи замінованих
автомобілів поранили трьох поліцейських та пошкодили будівлі.
У результаті аварії автобуса на околиці Мехіко загинуло 18 людей і ще 32 отримали поранення, коли він перекинувся на шосе,
прямуючи з Гуанахуато до Чалми.
Озброєні нападники вбили 16 і поранили десятки людей на різдвяній вечірці у фазенді Сан-Хосе-дель-Кармен у Гуанахуато - регіоні,
що потерпає від насильства з боку картелів.