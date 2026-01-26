Кривава бійня після футбольного матчу в Мексиці: невідомі розстріляли 11 людей, 12 поранили
Київ • УНН
У місті Саламанка, що в Мексиці, озброєні нападники відкрили вогонь по людях після футбольного матчу, вбивши 11 та поранивши 12 осіб, включаючи жінку та дитину. Влада штату Гуанахуато розпочала розслідування, мер міста назвав напад "жалюгідним та підлим".
У мексиканському місті Саламанка група озброєних нападників відкрила вогонь по людях одразу після футбольного матчу, внаслідок чого загинуло 11 осіб, ще 12 поранені. Влада штату Гуанахуато розпочала масштабне розслідування трагедії, намагаючись встановити мотиви цього жорстокого злочину. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Напад стався під час громадського заходу, коли на стадіоні ще перебувало багато глядачів. Окрім загиблих, ще 12 осіб отримали поранення, серед яких офіційно підтверджено наявність жінки та дитини. Мер міста Сесар Прієто назвав цей напад "жалюгідним та підлим", наголосивши на тому, що інцидент став свідченням глибокого соціального зриву в регіоні.
Цей інцидент посилює хвилю насильства, яку ми, на жаль, переживаємо в штаті, і особливо в Саламанці
За його словами, ситуація залишається напруженою через постійні спроби картелів диктувати свої умови місцевому самоврядуванню.
На жаль, злочинні угруповання намагаються підкорити владу, чого їм не вдасться
Посилення заходів безпеки та пошук убивць
Наразі прокуратура штату Гуанахуато, який вважається одним із найнебезпечніших у країні, координує дії муніципальних та федеральних органів влади для захисту мешканців. Основні зусилля зосереджені на патрулюванні району та переслідуванні нападників, які втекли з місця події.
Прієто висловив упевненість, що правоохоронцям вдасться встановити особи нападників та притягнути їх до відповідальності.
Винні будуть знайдені
Влада закликає громадян до пильності, поки в Саламанці триває операція з пошуку ймовірних злочинців.
