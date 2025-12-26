Теракт у сирійській мечеті Хомса: вісім загиблих та десятки поранених унаслідок вибуху

$41.930.22
49.430.26
ukenru
13:36 • 362 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21 • 5842 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 17172 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 14116 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 12522 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 15599 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 18086 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 34016 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16727 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 31615 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
5.4м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 14912 перегляди
Народився у Житомирі і воював проти України: помер ексзаступник міністра оборони рф юрій садовенко08:36 • 4640 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 17242 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 7010 перегляди
Російська ракета влучила в житловий мікрорайон Умані: поліція показала наслідки ударуPhotoVideo11:33 • 5766 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 17175 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 34018 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 31616 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 87569 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 88123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Манфред Вебер
Давид Арахамія
Борис Пісторіус
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Німеччина
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках13:37 • 166 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 14958 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 22940 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 26628 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 27563 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
Серіали

Теракт у сирійській мечеті Хомса: вісім загиблих та десятки поранених унаслідок вибуху

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У сирійському місті Хомс стався теракт у мечеті Імама Алі ібн Абі Таліба. Внаслідок вибуху загинуло вісім людей, ще 18 отримали поранення.

Теракт у сирійській мечеті Хомса: вісім загиблих та десятки поранених унаслідок вибуху
Фото: Sana

Вибухові пристрої, закладені всередині релігійної споруди в центрі Сирії, спрацювали під час перебування там людей, спричинивши масову загибель цивільних. Про це повідомляє Sana, пише УНН.

Деталі

26 грудня у місті Хомс стався вибух у мечеті Імама Алі ібн Абі Таліба, розташованій у районі Ваді-аль-Дахаб. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я Сирії, у результаті терористичного акту загинули вісім осіб. Ще 18 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Баварії затримали п'ятьох осіб за підготовку атаки на різдвяний ярмарок14.12.25, 08:30 • 10438 переглядiв

Усіх постраждалих оперативно транспортували до лікарні Карам аль-Луз для надання екстреної медичної допомоги. Силові структури оточили район інциденту та встановили охоронний кордон навколо будівлі мечеті.

Розслідування та причини вибуху

Міністерство внутрішніх справ Сирії залучило підрозділи внутрішньої безпеки для збору доказів та встановлення осіб, причетних до організації атаки. За попередніми висновками експертів, які цитує агентство SANA, причиною трагедії стали вибухові пристрої, заздалегідь закладені всередині приміщення.

На цей час жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за скоєне. Правоохоронні органи продовжують слідчі дії на місці події.

Теракт у мечеті Нігерії: п'ятеро загиблих та десятки поранених у штаті Борно25.12.25, 18:34 • 4866 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сирія