Теракт у сирійській мечеті Хомса: вісім загиблих та десятки поранених унаслідок вибуху
У сирійському місті Хомс стався теракт у мечеті Імама Алі ібн Абі Таліба. Внаслідок вибуху загинуло вісім людей, ще 18 отримали поранення.
Вибухові пристрої, закладені всередині релігійної споруди в центрі Сирії, спрацювали під час перебування там людей, спричинивши масову загибель цивільних. Про це повідомляє Sana, пише УНН.
Деталі
26 грудня у місті Хомс стався вибух у мечеті Імама Алі ібн Абі Таліба, розташованій у районі Ваді-аль-Дахаб. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я Сирії, у результаті терористичного акту загинули вісім осіб. Ще 18 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Усіх постраждалих оперативно транспортували до лікарні Карам аль-Луз для надання екстреної медичної допомоги. Силові структури оточили район інциденту та встановили охоронний кордон навколо будівлі мечеті.
Розслідування та причини вибуху
Міністерство внутрішніх справ Сирії залучило підрозділи внутрішньої безпеки для збору доказів та встановлення осіб, причетних до організації атаки. За попередніми висновками експертів, які цитує агентство SANA, причиною трагедії стали вибухові пристрої, заздалегідь закладені всередині приміщення.
На цей час жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за скоєне. Правоохоронні органи продовжують слідчі дії на місці події.
