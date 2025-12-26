Теракт в сирийской мечети Хомса: восемь погибших и десятки раненых в результате взрыва
В сирийском городе Хомс произошел теракт в мечети Имама Али ибн Аби Талиба. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 18 получили ранения.
Взрывные устройства, заложенные внутри религиозного сооружения в центре Сирии, сработали во время нахождения там людей, что привело к массовой гибели гражданских лиц. Об этом сообщает Sana, пишет УНН.
Подробности
26 декабря в городе Хомс произошел взрыв в мечети Имама Али ибн Аби Талиба, расположенной в районе Вади-аль-Дахаб. По официальным данным Министерства здравоохранения Сирии, в результате террористического акта погибли восемь человек. Еще 18 граждан получили ранения различной степени тяжести.
Всех пострадавших оперативно транспортировали в больницу Карам аль-Луз для оказания экстренной медицинской помощи. Силовые структуры оцепили район инцидента и установили охранный кордон вокруг здания мечети.
Расследование и причины взрыва
Министерство внутренних дел Сирии привлекло подразделения внутренней безопасности для сбора доказательств и установления лиц, причастных к организации атаки. По предварительным выводам экспертов, которые цитирует агентство SANA, причиной трагедии стали взрывные устройства, заранее заложенные внутри помещения.
В настоящее время ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за содеянное. Правоохранительные органы продолжают следственные действия на месте происшествия.
