13:36 • 270 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 5760 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 17090 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 14074 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 12487 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15577 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18069 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 33971 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16722 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 31577 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзивы
Теракт в сирийской мечети Хомса: восемь погибших и десятки раненых в результате взрыва

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В сирийском городе Хомс произошел теракт в мечети Имама Али ибн Аби Талиба. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 18 получили ранения.

Теракт в сирийской мечети Хомса: восемь погибших и десятки раненых в результате взрыва
Фото: Sana

Взрывные устройства, заложенные внутри религиозного сооружения в центре Сирии, сработали во время нахождения там людей, что привело к массовой гибели гражданских лиц. Об этом сообщает Sana, пишет УНН.

Подробности

26 декабря в городе Хомс произошел взрыв в мечети Имама Али ибн Аби Талиба, расположенной в районе Вади-аль-Дахаб. По официальным данным Министерства здравоохранения Сирии, в результате террористического акта погибли восемь человек. Еще 18 граждан получили ранения различной степени тяжести.

В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14.12.25, 08:30 • 10438 просмотров

Всех пострадавших оперативно транспортировали в больницу Карам аль-Луз для оказания экстренной медицинской помощи. Силовые структуры оцепили район инцидента и установили охранный кордон вокруг здания мечети.

Расследование и причины взрыва

Министерство внутренних дел Сирии привлекло подразделения внутренней безопасности для сбора доказательств и установления лиц, причастных к организации атаки. По предварительным выводам экспертов, которые цитирует агентство SANA, причиной трагедии стали взрывные устройства, заранее заложенные внутри помещения.

В настоящее время ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за содеянное. Правоохранительные органы продолжают следственные действия на месте происшествия.

Теракт в мечети Нигерии: пятеро погибших и десятки раненых в штате Борно25.12.25, 18:34 • 4864 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Сирия