В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку
Киев • УНН
В Баварии задержали пятерых человек, подозреваемых в подготовке потенциальной атаки на рождественскую ярмарку в районе Дингольфинг-Ландау. 56-летний гражданин Египта призывал к атаке с помощью автомобиля, а трое марокканцев и сириец согласились участвовать.
В Баварии задержаны пять человек, подозреваемых в подготовке потенциальной атаки на рождественскую ярмарку в районе Дингольфинг-Ландау на юго-востоке Германии. Об этом информирует DW со ссылкой на Генеральную прокуратуру Мюнхена, Баварский центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) и полицейское управление Нижней Баварии, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в спецоперации 12 декабря были задействованы правоохранители, спецназовцы, земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Баварии и земельное ведомство по охране конституции ФРГ.
По версии следствия, 56-летний гражданин Египта призывал в местной мечети совершить в рождественский период атаку с помощью автомобиля с целью убить или ранить как можно больше людей. Речь идет о возможном "покушении на убийство"
По словам правоохранителей, трое подозреваемых - граждане Марокко в возрасте 30, 28 и 22 лет - согласились участвовать в нападении. Всем троим инкриминируется пособничество. Еще один подозреваемый - 37-летний гражданин Сирии - якобы поддерживал этих лиц в намерении совершить преступление.
DW сообщает, что ордера на арест были выданы 13 декабря.
В настоящее время, согласно решению суда, четверо подозреваемых находятся в предварительном заключении в различных исправительных учреждениях, пятого суд постановил взять под стражу.
Напомним
Власти земли Саксония-Анхальт в центре Германии запретили проводить рождественскую ярмарку в Магдебурге из-за вероятности террористических атак.
