В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку

13 декабря, 15:54 • 21501 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 40930 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 30257 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 29999 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 25832 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 17240 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 17304 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15683 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13831 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14207 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Меню
18-летняя одесситка Валерия Лисовская получила корону "Мисс Украина - 2025"13 декабря, 21:44 • 20813 просмотра
Премьер Британии и президент Еврокомиссии обсудили «решающий момент» для Украины13 декабря, 22:27 • 6982 просмотра
В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые14 декабря, 00:37 • 14384 просмотра
Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины02:36 • 3176 просмотра
"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам03:31 • 8078 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 29752 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 34341 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 36301 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 46222 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 69687 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Польша
Германия
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 17365 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 19286 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 24360 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 58809 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 39579 просмотра
В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку

Киев • УНН

 • 766 просмотра

В Баварии задержали пятерых человек, подозреваемых в подготовке потенциальной атаки на рождественскую ярмарку в районе Дингольфинг-Ландау. 56-летний гражданин Египта призывал к атаке с помощью автомобиля, а трое марокканцев и сириец согласились участвовать.

В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку

В Баварии задержаны пять человек, подозреваемых в подготовке потенциальной атаки на рождественскую ярмарку в районе Дингольфинг-Ландау на юго-востоке Германии. Об этом информирует DW со ссылкой на Генеральную прокуратуру Мюнхена, Баварский центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) и полицейское управление Нижней Баварии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в спецоперации 12 декабря были задействованы правоохранители, спецназовцы, земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Баварии и земельное ведомство по охране конституции ФРГ.

По версии следствия, 56-летний гражданин Египта призывал в местной мечети совершить в рождественский период атаку с помощью автомобиля с целью убить или ранить как можно больше людей. Речь идет о возможном "покушении на убийство"

- пишет DW.

По словам правоохранителей, трое подозреваемых - граждане Марокко в возрасте 30, 28 и 22 лет - согласились участвовать в нападении. Всем троим инкриминируется пособничество. Еще один подозреваемый - 37-летний гражданин Сирии - якобы поддерживал этих лиц в намерении совершить преступление.

DW сообщает, что ордера на арест были выданы 13 декабря.

В настоящее время, согласно решению суда, четверо подозреваемых находятся в предварительном заключении в различных исправительных учреждениях, пятого суд постановил взять под стражу.

Напомним

Власти земли Саксония-Анхальт в центре Германии запретили проводить рождественскую ярмарку в Магдебурге из-за вероятности террористических атак.

Фейерверк взорвался на ярмарке в Германии: 19 пострадавших, среди них ребенок

Вита Зеленецкая

Новый год
Марокко
Сирия
Германия
Египет