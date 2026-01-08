Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о готовности двустороннего документа по гарантиям безопасности для Украины к финализации с Дональдом Трампом. Украинская сторона также обсудила с партнерами возможные варианты завершения войны.
Документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины
По его словам, важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.
Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну
Напомним
Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, украинские переговорщики продолжили переговоры с партнерами из Европы, США и НАТО в Париже - относительно параметров гарантий безопасности, сдерживания российской агрессии и логики дальнейших шагов мирного процесса, и есть "четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей".