Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом

Документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины

По его словам, важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.

Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну