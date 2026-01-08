$42.720.15
10:13 • 10184 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 6868 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 42454 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34494 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36264 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44043 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45229 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33691 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 30146 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 29213 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18448 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 31543 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 57487 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 76768 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 118473 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Президент Зеленский сообщил о готовности двустороннего документа по гарантиям безопасности для Украины к финализации с Дональдом Трампом. Украинская сторона также обсудила с партнерами возможные варианты завершения войны.

Документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Рустем Умеров доложил по результатам переговоров нашей команды во Франции вчера. Фактически готов к финализации на высшем уровне с Президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины

- заявил Зеленский.

По его словам, важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию.

Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну

- добавил Президент.

Напомним

Как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, украинские переговорщики продолжили переговоры с партнерами из Европы, США и НАТО в Париже - относительно параметров гарантий безопасности, сдерживания российской агрессии и логики дальнейших шагов мирного процесса, и есть "четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей".

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина