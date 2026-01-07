"Є чітке розуміння покрокового руху": Умєров повідомив про нові переговори радників з Європи, США і НАТО щодо гарантій безпеки

$42.560.14
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні
7 січня, 02:57
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди
7 січня, 04:03
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін
07:01
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування
07:23
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан
08:15
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради
11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
11:31
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони
5 січня, 18:15
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Рустем Умєров
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Львів
Венесуела
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі
4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручини
4 січня, 15:02
"Є чітке розуміння покрокового руху": Умєров повідомив про нові переговори радників з Європи, США і НАТО щодо гарантій безпеки

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Українські перемовники на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели консультації у Парижі з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Обговорювались параметри безпекових гарантій, стримування російської агресії та логіка подальших кроків мирного процесу.

"Є чітке розуміння покрокового руху": Умєров повідомив про нові переговори радників з Європи, США і НАТО щодо гарантій безпеки

Українські перемовники продовжили переговори з партнерами з Європи, США та НАТО у Парижі - щодо параметрів безпекових гарантій, стримування російської агресії та логіки подальших кроків мирного процесу, і є "чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей", повідомив у середу голова української делегації на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.

На доручення Президента України Володимира Зеленського, в продовження зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих 6 січня, продовжуємо роботу з партнерами у Парижі. Провели консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Розмова була зосереджена на конкретних параметрах безпекових гарантій, стримуванні російської агресії та логіці подальших кроків мирного процесу

- повідомив Умєров.

Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
07.01.26, 12:27

З його слів, з українського боку у зустрічі взяти участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.

Важливо, що підходи дедалі більше переходять із площини політичних заяв у площину практичних рішень. Є чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей. Саме така робота створює основу для реального й стійкого миру

- написав Умєров.

"Не вся інформація може бути публічною, роботаується": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
07.01.26, 11:20

Також Умєров підбив підсумки зустрічі Коаліції охочих на рівні лідерів держав і ключових міжнародних інституцій у Парижі напередодні.

"Предметно обговорили параметри безпекових гарантій, роль України в архітектурі майбутнього миру та внесок партнерів у стримування повторної агресії. Є спільне розуміння ключових елементів: сил стримування, ефективного моніторингу та підтримки української армії як основи всієї системи безпеки", - вказав він.

За підсумками зустрічі, зазначив Умєров, підписано важливі документи: спільну декларацію всіх країн "Коаліції охочих" "про надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні". А також тристоронню декларацію України, Франції та Великої Британії, яка фіксує наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню, створення координаційного центру між арміями та механізмів моніторингу з ключовою роллю США і участю європейських партнерів.

"Зустріч продемонструвала готовність переходити від політичних заяв до практичних рішень. Реальні кроки до миру має зробити і росія. Робота в Парижі триває - попереду ще низка зустрічей і консультацій", - зазначав Умєров раніше сьогодні.

Юлія Шрамко

