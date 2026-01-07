"Є чітке розуміння покрокового руху": Умєров повідомив про нові переговори радників з Європи, США і НАТО щодо гарантій безпеки

Українські перемовники продовжили переговори з партнерами з Європи, США та НАТО у Парижі - щодо параметрів безпекових гарантій, стримування російської агресії та логіки подальших кроків мирного процесу, і є "чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей", повідомив у середу голова української делегації на мирних переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.

На доручення Президента України Володимира Зеленського, в продовження зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих 6 січня, продовжуємо роботу з партнерами у Парижі. Провели консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Розмова була зосереджена на конкретних параметрах безпекових гарантій, стримуванні російської агресії та логіці подальших кроків мирного процесу - повідомив Умєров.

З його слів, з українського боку у зустрічі взяти участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.

Важливо, що підходи дедалі більше переходять із площини політичних заяв у площину практичних рішень. Є чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей. Саме така робота створює основу для реального й стійкого миру - написав Умєров.

Також Умєров підбив підсумки зустрічі Коаліції охочих на рівні лідерів держав і ключових міжнародних інституцій у Парижі напередодні.

"Предметно обговорили параметри безпекових гарантій, роль України в архітектурі майбутнього миру та внесок партнерів у стримування повторної агресії. Є спільне розуміння ключових елементів: сил стримування, ефективного моніторингу та підтримки української армії як основи всієї системи безпеки", - вказав він.

За підсумками зустрічі, зазначив Умєров, підписано важливі документи: спільну декларацію всіх країн "Коаліції охочих" "про надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні". А також тристоронню декларацію України, Франції та Великої Британії, яка фіксує наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню, створення координаційного центру між арміями та механізмів моніторингу з ключовою роллю США і участю європейських партнерів.

"Зустріч продемонструвала готовність переходити від політичних заяв до практичних рішень. Реальні кроки до миру має зробити і росія. Робота в Парижі триває - попереду ще низка зустрічей і консультацій", - зазначав Умєров раніше сьогодні.