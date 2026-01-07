"Есть четкое понимание пошагового движения": Умеров сообщил о новых переговорах советников из Европы, США и НАТО по гарантиям безопасности

Украинские переговорщики продолжили переговоры с партнерами из Европы, США и НАТО в Париже - относительно параметров гарантий безопасности, сдерживания российской агрессии и логики дальнейших шагов мирного процесса, и есть "четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей", сообщил в среду глава украинской делегации на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, пишет УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, в продолжение встречи на уровне лидеров Коалиции желающих 6 января, продолжаем работу с партнерами в Париже. Провели консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции с участием США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса - сообщил Умеров.

По его словам, с украинской стороны во встрече приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.

Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей. Именно такая работа создает основу для реального и устойчивого мира - написал Умеров.

Также Умеров подвел итоги встречи Коалиции желающих на уровне лидеров государств и ключевых международных институтов в Париже накануне.

"Предметно обсудили параметры гарантий безопасности, роль Украины в архитектуре будущего мира и вклад партнеров в сдерживание повторной агрессии. Есть общее понимание ключевых элементов: сил сдерживания, эффективного мониторинга и поддержки украинской армии как основы всей системы безопасности", - указал он.

По итогам встречи, отметил Умеров, подписаны важные документы: совместная декларация всех стран "Коалиции желающих" "о надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира в Украине". А также трехсторонняя декларация Украины, Франции и Великобритании, которая фиксирует намерения по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня, созданию координационного центра между армиями и механизмов мониторинга с ключевой ролью США и участием европейских партнеров.

"Встреча продемонстрировала готовность переходить от политических заявлений к практическим решениям. Реальные шаги к миру должна сделать и Россия. Работа в Париже продолжается - впереди еще ряд встреч и консультаций", - отмечал Умеров ранее сегодня.