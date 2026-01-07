$42.560.14
12:29
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
"Есть четкое понимание пошагового движения": Умеров сообщил о новых переговорах советников из Европы, США и НАТО по гарантиям безопасности

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Украинские переговорщики во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели консультации в Париже с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции с участием США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Обсуждались параметры гарантий безопасности, сдерживание российской агрессии и логика дальнейших шагов мирного процесса.

"Есть четкое понимание пошагового движения": Умеров сообщил о новых переговорах советников из Европы, США и НАТО по гарантиям безопасности

Украинские переговорщики продолжили переговоры с партнерами из Европы, США и НАТО в Париже - относительно параметров гарантий безопасности, сдерживания российской агрессии и логики дальнейших шагов мирного процесса, и есть "четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей", сообщил в среду глава украинской делегации на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, пишет УНН.

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, в продолжение встречи на уровне лидеров Коалиции желающих 6 января, продолжаем работу с партнерами в Париже. Провели консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции с участием США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса

- сообщил Умеров.

Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа07.01.26, 12:27 • 13190 просмотров

По его словам, с украинской стороны во встрече приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.

Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание пошагового движения в направлении реализации договоренностей. Именно такая работа создает основу для реального и устойчивого мира

- написал Умеров.

"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже07.01.26, 11:20 • 14335 просмотров

Также Умеров подвел итоги встречи Коалиции желающих на уровне лидеров государств и ключевых международных институтов в Париже накануне.

"Предметно обсудили параметры гарантий безопасности, роль Украины в архитектуре будущего мира и вклад партнеров в сдерживание повторной агрессии. Есть общее понимание ключевых элементов: сил сдерживания, эффективного мониторинга и поддержки украинской армии как основы всей системы безопасности", - указал он.

По итогам встречи, отметил Умеров, подписаны важные документы: совместная декларация всех стран "Коалиции желающих" "о надежных гарантиях безопасности для прочного и длительного мира в Украине". А также трехсторонняя декларация Украины, Франции и Великобритании, которая фиксирует намерения по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня, созданию координационного центра между армиями и механизмов мониторинга с ключевой ролью США и участием европейских партнеров.

"Встреча продемонстрировала готовность переходить от политических заявлений к практическим решениям. Реальные шаги к миру должна сделать и Россия. Работа в Париже продолжается - впереди еще ряд встреч и консультаций", - отмечал Умеров ранее сегодня.

Юлия Шрамко

