США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным
Киев • УНН
Администрация Трампа разрешила Индии покупать российскую нефть в море из-за роста цен. Валдис Домбровскис заявил, что это решение ограничено во времени.
США сообщили своим партнерам по "Группе семи", что ослабление санкций в отношении россии будет временным, на фоне того, как страна реагирует на резкий рост цен на энергоносители на фоне войны в Иране, заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Эти заверения прозвучали в понедельник во время телефонного разговора министров финансов G7, который состоялся вскоре после того, как администрация Трампа предоставила Индии разрешение на покупку российской нефти, хранящейся в море.
США "подчеркнули", что решение по Индии "было очень ограниченным как во времени, так и в масштабе мер", заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, который присоединился к разговору.
"Они не ожидают существенного влияния этого на доходы от российской нефти", - добавил он на пресс-конференции в понедельник вечером.
Отмена санкций в отношении Индии вызвала у европейцев опасения, что США могут ослабить свои ограничения в отношении россии именно тогда, когда экономика москвы демонстрирует признаки значительного напряжения. Министр финансов США Скотт Бессент также намекнул на возможность отмены дополнительных санкций.
Однако Домбровскис подчеркнул, что США "в целом разделяют" стремление Европы сохранить экономическое давление на россию, несмотря на войну с Ираном, которая привела к росту цен на нефть и газ.
Российские доходы от нефти резко упали в начале этого года из-за снижения мировых цен и санкций, что привело к значительным скидкам на нефть страны.
Но цены на нефть сейчас достигают высот, невиданных с тех пор, как россия начала полномасштабную войну в Украине, что дает москве шанс увеличить свои доходы, отмечает издание.
"Важно, чтобы мы сейчас не ослабляли давление на россию и не помогали россии пополнять свою военную казну, используя ситуацию с завышенными ценами на нефть и газ", - сказал Домбровскис.
