США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным

9 марта, 19:48 • 21562 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 58287 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 34449 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 41075 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 45525 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 27987 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 61035 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 33196 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 48959 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 66383 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
публикации
Эксклюзивы
В Харькове число пострадавших в результате атаки вражеского беспилотника возросло до 8Photo9 марта, 21:08 • 6358 просмотра
Сибига и глава МИД Литвы согласовали санкции против РФ и обсудили действия Венгрии9 марта, 21:27 • 11017 просмотра
Трамп назвал войну в Иране "краткосрочной экскурсией"9 марта, 21:50 • 10113 просмотра
Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти9 марта, 22:56 • 43303 просмотра
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атакиPhotoVideo9 марта, 23:32 • 10843 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 48803 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 54215 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 61019 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 57642 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 123504 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 15192 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 21682 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 21934 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters9 марта, 15:15 • 23085 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto9 марта, 12:47 • 26899 просмотра
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным

Киев • УНН

 • 4418 просмотра

Администрация Трампа разрешила Индии покупать российскую нефть в море из-за роста цен. Валдис Домбровскис заявил, что это решение ограничено во времени.

США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным

США сообщили своим партнерам по "Группе семи", что ослабление санкций в отношении россии будет временным, на фоне того, как страна реагирует на резкий рост цен на энергоносители на фоне войны в Иране, заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Эти заверения прозвучали в понедельник во время телефонного разговора министров финансов G7, который состоялся вскоре после того, как администрация Трампа предоставила Индии разрешение на покупку российской нефти, хранящейся в море.

США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка06.03.26, 05:37 • 8498 просмотров

США "подчеркнули", что решение по Индии "было очень ограниченным как во времени, так и в масштабе мер", заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис, который присоединился к разговору.

"Они не ожидают существенного влияния этого на доходы от российской нефти", - добавил он на пресс-конференции в понедельник вечером.

Отмена санкций в отношении Индии вызвала у европейцев опасения, что США могут ослабить свои ограничения в отношении россии именно тогда, когда экономика москвы демонстрирует признаки значительного напряжения. Министр финансов США Скотт Бессент также намекнул на возможность отмены дополнительных санкций.

США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент07.03.26, 01:10 • 59685 просмотров

Однако Домбровскис подчеркнул, что США "в целом разделяют" стремление Европы сохранить экономическое давление на россию, несмотря на войну с Ираном, которая привела к росту цен на нефть и газ.

Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране09.03.26, 11:09 • 4678 просмотров

Российские доходы от нефти резко упали в начале этого года из-за снижения мировых цен и санкций, что привело к значительным скидкам на нефть страны.

Дефицит бюджета рф может утроиться к концу 2026 года из-за падения доходов от нефти - Reuters04.02.26, 16:41 • 3451 просмотр

Но цены на нефть сейчас достигают высот, невиданных с тех пор, как россия начала полномасштабную войну в Украине, что дает москве шанс увеличить свои доходы, отмечает издание.

"Важно, чтобы мы сейчас не ослабляли давление на россию и не помогали россии пополнять свою военную казну, используя ситуацию с завышенными ценами на нефть и газ", - сказал Домбровскис.

Трамп отменяет санкции против стран-покупателей российской нефти10.03.26, 00:56 • 43599 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Индия
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
Иран