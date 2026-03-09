Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране

$43.730.0850.540.36
06:12 • 10171 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 29648 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 53368 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 83549 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 49554 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 43779 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 32873 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40656 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81899 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45278 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Популярные новости
Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина9 марта, 00:14 • 9044 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину9 марта, 00:53 • 29498 просмотра
В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля9 марта, 02:04 • 11875 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 23119 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto05:15 • 15889 просмотра
публикации
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 5144 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 83550 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 91441 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 95856 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 125584 просмотра
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 5774 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 7794 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 28617 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 35631 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 37492 просмотра
Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране

Киев • УНН

 • 450 просмотра

Европейский газ подорожал на 30%, а уголь достиг максимума с ноября 2024 года. Блокада поставок из Ирана и Катара угрожает мировым дефицитом.

Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране

Глобальные энергетические рынки охватила масштабная волна подорожания: цены на европейский природный газ подскочили на 30%, а уголь достиг самых высоких показателей с ноября 2024 года. Десятый день вооруженного конфликта и фактическое закрытие Ормузского пролива вызвали перебои в морских поставках, что заставило фьючерсы на топливо обновить многомесячные максимумы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на европейский газ продемонстрировали наибольший недельный рост со времен предыдущего энергетического кризиса, поскольку рынок осознал реальность длительных перебоев в цепочках поставок. Ситуация осложняется тем, что Европа выходит из зимы с истощенными резервуарами, и теперь ей придется конкурировать с Азией за ограниченные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмитт прогнозирует, что дефицит и перебои с поставками могут продлиться как минимум три месяца.

Дефицит СПГ и риски для мировой экономики

Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что остановка производства СПГ в Катаре, который является одним из крупнейших экспортеров, способна ликвидировать любой ожидаемый профицит газа на этот год. Любая задержка поставок катарского топлива на срок более одного месяца неизбежно приведет к острому дефициту.

На этом фоне фьючерсы на уголь в Ньюкасле выросли на 9,3%, достигнув 150 долларов за тонну, поскольку страны рассматривают его как альтернативу нефти и газу, поставки которых с Ближнего Востока сейчас заблокированы.

Аналитики прогнозируют возможный рост стоимости нефти до 215 долларов за баррель09.03.26, 10:47 • 1088 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира