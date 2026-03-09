Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране

Глобальные энергетические рынки охватила масштабная волна подорожания: цены на европейский природный газ подскочили на 30%, а уголь достиг самых высоких показателей с ноября 2024 года. Десятый день вооруженного конфликта и фактическое закрытие Ормузского пролива вызвали перебои в морских поставках, что заставило фьючерсы на топливо обновить многомесячные максимумы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на европейский газ продемонстрировали наибольший недельный рост со времен предыдущего энергетического кризиса, поскольку рынок осознал реальность длительных перебоев в цепочках поставок. Ситуация осложняется тем, что Европа выходит из зимы с истощенными резервуарами, и теперь ей придется конкурировать с Азией за ограниченные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмитт прогнозирует, что дефицит и перебои с поставками могут продлиться как минимум три месяца.

Дефицит СПГ и риски для мировой экономики

Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что остановка производства СПГ в Катаре, который является одним из крупнейших экспортеров, способна ликвидировать любой ожидаемый профицит газа на этот год. Любая задержка поставок катарского топлива на срок более одного месяца неизбежно приведет к острому дефициту.

На этом фоне фьючерсы на уголь в Ньюкасле выросли на 9,3%, достигнув 150 долларов за тонну, поскольку страны рассматривают его как альтернативу нефти и газу, поставки которых с Ближнего Востока сейчас заблокированы.

