МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов

Киев • УНН

Венгерские силовики с применением БТР задержали украинских инкассаторов и изъяли имущество банка. Пострадавших держали в наручниках и пытали.

МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов

Министерство иностранных дел Украины выступило с резким заявлением относительно грубых нарушений международного права со стороны венгерских силовых структур, задержавших сотрудников АО "Ощадбанк". Дипломатическое ведомство подчеркнуло неприемлемость действий официального Будапешта, которые по характеру напоминают захват заложников и похищение государственного имущества. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

Инцидент произошел 5 марта 2026 года на кольцевой дороге Будапешта, где венгерский Антитеррористический центр с привлечением бронетранспортера, пулеметов и гранатометов заблокировал два автомобиля службы инкассации "Ощадбанка".

Несмотря на то, что украинцы осуществляли легальную перевозку ценностей из Вены во исполнение международного контракта с Raiffeisen Bank International и не имели оружия, задержание проводилось как спецоперация против опасных преступников. МИД подчеркивает, что груз был оформлен согласно всем европейским таможенным процедурам, однако имущество банка до сих пор не возвращено.

Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка09.03.26, 07:15 • 25764 просмотра

Венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены, в то же время задержание граждан Украины осуществлялось венгерским Антитеррористическим центром. К задержанию был задействован бронетранспортер, бойцы Антитеррористического центра, проводившие задержание, имели на вооружении пулеметы и гранатометы

- говорится в заявлении МИД.

Свидетельства о пытках и психологическом давлении

После возвращения граждан домой стали известны факты бесчеловечного обращения, прямо нарушающие Европейскую конвенцию по правам человека. Прокуроры и правозащитники зафиксировали следующие факты:

Несмотря на статус свидетелей, украинцев 28 часов держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.

У задержанных изъяли мобильные телефоны и личные вещи, лишив их связи с посольством, работодателем и родными.

россия использует инцидент с инкассаторами в Венгрии против Украины - Центр страткома09.03.26, 12:56 • 1770 просмотров

Одному из задержанных, имеющему инвалидность и болеющему сахарным диабетом, оказали помощь только после потери сознания, причем насильно вкололи неизвестный препарат, вызвавший гипертонию.

Общение с гражданами Украины принципиально велось на русском языке, а доступ к профессиональному переводчику или адвокату был заблокирован.

Игнорирование консульской помощи и незаконная депортация

Венгерская сторона на протяжении всего времени содержания инкассаторов препятствовала работе украинских дипломатов. Посольство получало ложную информацию о местонахождении соотечественников, а консулу систематически отказывали во встрече.

Несмотря на официальные запросы Посольства Украины о допуске консула к соотечественникам и просьбы самих задержанных, венгерские правоохранители сделали невозможным проведение такой встречи

- отмечают в украинском министерстве.

Вместо признания безосновательности задержания, 6 марта венгерские власти приняли решение о депортации инкассаторов с трехлетним запретом въезда в Шенгенскую зону, что в МИД расценивают как месть за отказ давать нужные следствию показания.

Требования Украины и международная реакция

Украинская сторона требует немедленного возвращения похищенного автотранспорта и ценностей, а также привлечения к ответственности всех венгерских должностных лиц, виновных в издевательствах.

МИД Украины призывает к решительной реакции на уровне Европейского Союза, называя действия Венгрии "циничным произволом". Украина готовит иски в международные судебные инстанции, чтобы добиться справедливости и компенсации ущерба, нанесенного государственному банку и его сотрудникам.

Украинская сторона будет добиваться справедливости всеми имеющимися национальными и международными правовыми средствами.

- подытожили в МИД.

Украина освободила семерых граждан, удерживаемых в Будапеште - Сибига06.03.26, 20:14 • 6324 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Обыск
Столкновения
Райффайзен Банк Интернациональ
Ощадбанк
Вена
Европейский Союз
Венгрия
Будапешт