россия использует инцидент с инкассаторами в Венгрии против Украины - Центр страткома

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Пропаганда рф развернула масштабную информационную кампанию, пытаясь использовать инцидент с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии для дискредитации Украины. МИД Украины требует вернуть задержанные активы.

россия использует инцидент с инкассаторами в Венгрии против Украины - Центр страткома

российские пропагандистские ресурсы развернули масштабную информационную кампанию, пытаясь использовать инцидент с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии для дискредитации Украины. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Spravdi, передает УНН.

Детали

По данным центра, только за два дня примерно на 115 ресурсах, системно задействованных в российских информационных вмешательствах (FIMI), обнародовали около 9 тысяч материалов об Украине.

"Ключевым направлением кампании стала информационная поддержка венгерской операции по обвинению Украины в якобы "отмывании средств". Российские ресурсы активно распространяли заявления Виктора Орбана и Петера Сийярто относительно задержания инкассаторов и наличности "Ощадбанка", пытаясь сформировать образ Украины как "тотально коррумпированного" государства", - сообщили в Центре страткома.

Параллельно российская пропаганда, как отмечается, продвигала другие нарративы. В частности, распространялись манипуляции о якобы "несостоятельном государстве" из-за спекуляций относительно возможного сокращения военной помощи Украине на фоне войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, по данным центра, пропагандистские ресурсы пытались продвигать тезис об "Украине как террористическом государстве", обвиняя Киев в якобы атаках на российские города.

Отдельным направлением информационной кампании стали сообщения о "расколе" в Европейском Союзе и НАТО из-за Украины. Для этого использовали тему нефтепровода "Дружба" и заявления венгерских и словацких политиков.

В Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что подобные кампании являются частью системных информационных операций россии, направленных на дискредитацию Украины на международной арене.

Напомним

МИД Украины требует возвращения 40 млн долларов, 35 млн евро и золота, задержанных в Венгрии. Готовятся судебные действия для привлечения виновных к ответственности.

