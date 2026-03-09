Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку

Україна чекає на повернення вкрадених Угорщиною коштів і готує конкретні судові дії. Про це у соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує УНН.

За його словами, "на злодієві шапка горить", що означає "нечиста совість не потребує обвинувача".

Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності