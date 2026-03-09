Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку

$43.8150.90
ukenru
8 березня, 19:46 • 15265 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 37094 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 57507 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 36635 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 35117 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 28582 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 38688 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 80674 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44645 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44919 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1.5м/с
72%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі8 березня, 21:01 • 10793 перегляди
Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail8 березня, 21:23 • 9692 перегляди
росія масово завозить мігрантів з Центральної Азії на ТОТ і вербує їх до армії - ЦНС8 березня, 22:19 • 7904 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну00:53 • 14037 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі03:17 • 7812 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 57501 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 78879 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 84018 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 113346 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 76006 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Іван Федоров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Україна
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 22658 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 30325 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 32637 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 33498 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 34015 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку

Київ • УНН

 • 16 перегляди

МЗС України вимагає повернення 40 млн доларів, 35 млн євро та золота, затриманих в Угорщині. Готуються судові дії для притягнення винних до відповідальності.

Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку

Україна чекає на повернення вкрадених Угорщиною коштів і готує конкретні судові дії. Про це у соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує УНН.

Деталі

За його словами, "на злодієві шапка горить", що означає "нечиста совість не потребує обвинувача".

Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності

- написав речник МЗС України.

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга вимагає негайного повернення активів і реакції Євросоюзу.

У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина06.03.26, 21:45 • 13546 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Золото
Ощадбанк
Європейський Союз
Угорщина
Україна