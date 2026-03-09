Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони Ощадбанку
МЗС України вимагає повернення 40 млн доларів, 35 млн євро та золота, затриманих в Угорщині. Готуються судові дії для притягнення винних до відповідальності.
Україна чекає на повернення вкрадених Угорщиною коштів і готує конкретні судові дії. Про це у соцмережі Х повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, інформує УНН.
Деталі
За його словами, "на злодієві шапка горить", що означає "нечиста совість не потребує обвинувача".
Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності
Контекст
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга вимагає негайного повернення активів і реакції Євросоюзу.
