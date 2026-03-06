$43.810.09
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що інкасатори Ощадбанку вже на території України, і триває робота для повернення вантажу. Він назвав ситуацію провокацією та протизаконними діями угорської влади.

У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що після повернення на інкасаторів на територію України триває робота для якомога швидшого повернення вантажу, передає УНН.

Інкасатори Ощадбанку вже на території Україні. Найважливіший перший етап подолано – українські громадяни на свободі та у безпеці. Працюємо далі, щоб якомога швидше повернути вантаж 

- повідомив Пишний.

За словами глави НБУ, ганебність цієї ситуації просто не вкладається в голові.

Подивився відео (думаю, ви теж) затримання наших хлопців.  Щось подібне я бачив у 2014 році, коли донецькі бойовики-сепаратисти на своїх блокпостах погрожуючи зброєю, витягали з машин інкасаторів, по суті, виконуючи замовлення росіян з окупації території. Тоді кожного разу перевезення цінностей для виконання державного завдання із соціального забезпечення громадян ставало смертельно небезпечним. Невже те саме ми тепер бачимо на території країни, що є членом Європейського Союзу? Той факт, що наших хлопців відпустили, переконливо свідчить, що жодних юридичних підстав в угорської влади для затримання і утримання громадян України не було, це провокація і протизаконні дії 

- резюмував Пишний.

Додамо

Як повідомляв УНН, cім співробітників служби інкасації Ощадбанку, яких повернули в Україну, перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання.

В Ощадбанку зазначили, що загальний обсяг цінностей, які перебували в двох інкасаторських автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Банк послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Антоніна Туманова

