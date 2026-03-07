рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною

Збройні сили рф завдають ударів по столиці балістичним озброєнням, запустивши ракети типу "Циркон" із території тимчасово окупованого Криму. Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні цілі, що рухалися через Миколаївщину в напрямку Київської області. Про це пише УНН.

Деталі

Ворог завдає удар балістичними ракетами. Залишайтесь в безпечних місцях! - написав у своєму Телеграм-каналі Тимур Ткаченко, начальник Київської МВА.

Монітори повідомляють про швидкісні цілі, які рухаються зі швидкістю близько 7000 км/год. У Києві та області пролунала серія потужних вибухів, а моніторингові канали попередили про використання ворогом боєприпасів із касетною бойовою частиною, що значно підвищує загрозу для мирного населення.

Напрямок удару та загроза для населених пунктів області

Основний удар балістики було спрямовано на Київ, проте загроза поширилася на Білу Церкву, Фастів, Макарів та Наливайківку. Висока швидкість "Цирконів" залишає обмаль часу на перехід в укриття, оскільки від моменту пуску до влучання минають лічені хвилини. Сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі, намагаючись перехопити ракети на підльоті до житлових кварталів.

Мешканці різних районів столиці повідомляють про гучні звуки, характерні для роботи ППО та прильотів важкого озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей