рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною

США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 26167 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 38128 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 32509 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 55282 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 26002 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23881 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22705 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20620 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20708 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівкиPhotoVideo6 березня, 14:16 • 7144 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 24813 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10978 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 5622 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога19:12 • 5962 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 24848 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 32253 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 55282 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 34958 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 43049 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Музикант
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Угорщина
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 5676 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 11008 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 30626 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 27168 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28854 перегляди
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Армія рф завдає ударів по столиці балістичним озброєнням, запустивши ракети типу "Циркон" з території тимчасово окупованого Криму. Моніторингові канали попередили про використання ворогом боєприпасів із касетною бойовою частиною.

рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною

Збройні сили рф завдають ударів по столиці балістичним озброєнням, запустивши ракети типу "Циркон" із території тимчасово окупованого Криму. Повітряні сили ЗСУ зафіксували швидкісні цілі, що рухалися через Миколаївщину в напрямку Київської області. Про це пише УНН.

Деталі

Ворог завдає удар балістичними ракетами. Залишайтесь в безпечних місцях!

- написав у своєму Телеграм-каналі Тимур Ткаченко, начальник Київської МВА.

Монітори повідомляють про швидкісні цілі, які рухаються зі швидкістю близько 7000 км/год. У Києві та області пролунала серія потужних вибухів, а моніторингові канали попередили про використання ворогом боєприпасів із касетною бойовою частиною, що значно підвищує загрозу для мирного населення.

Напрямок удару та загроза для населених пунктів області

Основний удар балістики було спрямовано на Київ, проте загроза поширилася на Білу Церкву, Фастів, Макарів та Наливайківку. Висока швидкість "Цирконів" залишає обмаль часу на перехід в укриття, оскільки від моменту пуску до влучання минають лічені хвилини. Сили протиповітряної оборони працюють у посиленому режимі, намагаючись перехопити ракети на підльоті до житлових кварталів.

Мешканці різних районів столиці повідомляють про гучні звуки, характерні для роботи ППО та прильотів важкого озброєння.

З початку повномасштабного вторгнення силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей24.02.26, 19:21 • 4295 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв