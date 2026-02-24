З початку повномасштабного вторгнення силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей
Київ • УНН
З 24 лютого 2022 року українська ППО знищила понад 14 тисяч повітряних цілей, включаючи ракети та дрони. Авіація Повітряних Сил здійснила 26800 літаковильотів у період 2022-2026 років.
З 24 лютого 2022 року, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей, а також авіацією Повітряних Сил впродовж 2022-2026 років здійснено 26800 літаковильотів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
З перших хвилин російського повномасштабного вторгнення воїни Повітряних Сил стали на захист українського неба. У надскладних умовах, під масованими ракетними та авіаційними ударами, вони зберегли керованість системи протиповітряної оборони, підняли в небо винищувачі, вступили в бій і не дозволили ворогу досягти своєї головної мети - підкорити Україну. Льотчики, зенітники, радіотехнічні війська, воїни безпілотних підрозділів, фахівці зв’язку та забезпечення - кожен на своєму місці щодня виборює перевагу в небі. Тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, сотні знищених наземних цілей противника - це результат професіоналізму, мужності й самопожертви
У Повітряних силах розповіли, що з 24 лютого 2022 року протиповітряною обороною України знищено понад 140000 повітряних цілей:
- 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
- 709 крилатих ракет "Калібр";
- 2459 крилаті ракети Х-101;
- 13 крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 12 протикорабельних ракет “Онікс”;
- 261 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 274 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 11 протикорабельних ракет “Циркон”;
- 30 ракет інших типів;
- 540 керованих авіаційних ракет;
- 44700 ударних БпЛА типу Shahed;
- 14900 розвідувальних БпЛА;
- 7500 БпЛА “Lancet”;
- 70300 - інші типи БпЛА.
Також авіацією Повітряних Сил впродовж 2022-2026 років здійснено 26800 літаковильотів, зокрема:
- 11000 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;
- 14000 - на винищувальне авіаційне прикриття.
За чотири роки авіацією Сил оборони України знищено 9000 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника. Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо
Нагадаємо
росія в ніч на 24 лютого атакувала Україну балістичною ракетою і 133 дронами, 111 з яких збито або придушено.