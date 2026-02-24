З початку повномасштабного вторгнення силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
16:08 • 2748 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 7056 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 10112 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 10554 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 17825 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12612 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 29944 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20989 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18992 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18368 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
90%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві відбудуться засідання Коаліції охочих та саміт "Україна - країни Північної Європи та Балтії" 24 лютого, 07:43 • 7736 перегляди
Зеленський заговорив про завершення найбільшої війни з часів Другої світової - FT24 лютого, 07:58 • 4510 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo24 лютого, 09:17 • 15777 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 20736 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12000 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 17820 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 29940 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 48699 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 67758 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 70752 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білорусь
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 1842 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 4426 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 12020 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 26092 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 23817 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
Опалення
Ракетний комплекс "Тор"
Financial Times

З початку повномасштабного вторгнення силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей

Київ • УНН

 • 24 перегляди

З 24 лютого 2022 року українська ППО знищила понад 14 тисяч повітряних цілей, включаючи ракети та дрони. Авіація Повітряних Сил здійснила 26800 літаковильотів у період 2022-2026 років.

З початку повномасштабного вторгнення силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей

З 24 лютого 2022 року, коли росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, силами ППО було знищено понад 14 тис. повітряних цілей, а також авіацією Повітряних Сил впродовж 2022-2026 років здійснено 26800 літаковильотів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З перших хвилин російського повномасштабного вторгнення воїни Повітряних Сил стали на захист українського неба. У надскладних умовах, під масованими ракетними та авіаційними ударами, вони зберегли керованість системи протиповітряної оборони, підняли в небо винищувачі, вступили в бій і не дозволили ворогу досягти своєї головної мети - підкорити Україну. Льотчики, зенітники, радіотехнічні війська, воїни безпілотних підрозділів, фахівці зв’язку та забезпечення - кожен на своєму місці щодня виборює перевагу в небі. Тисячі збитих ракет і дронів, десятки літаків та гелікоптерів, сотні знищених наземних цілей противника - це результат професіоналізму, мужності й самопожертви

- йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах розповіли, що з 24 лютого 2022 року протиповітряною обороною України знищено понад 140000 повітряних цілей:

  • 86 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";
    • 709 крилатих ракет "Калібр";
      • 2459 крилаті ракети Х-101;
        • 13 крилатих ракет Х-22/Х-32;
          • 12 протикорабельних ракет “Онікс”;
            • 261 крилатих ракет "Іскандер-К";
              • 274 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
                • 11 протикорабельних ракет “Циркон”;
                  • 30 ракет інших типів;
                    • 540 керованих авіаційних ракет;
                      • 44700 ударних БпЛА типу Shahed;
                        • 14900 розвідувальних БпЛА;
                          • 7500 БпЛА “Lancet”;
                            • 70300 - інші типи БпЛА.

                              Також авіацією Повітряних Сил впродовж 2022-2026 років здійснено 26800 літаковильотів, зокрема:

                              • 11000 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;
                                • 14000 - на винищувальне авіаційне прикриття.

                                  За чотири роки авіацією Сил оборони України знищено 9000 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника. Ми пам’ятаємо полеглих побратимів. Пишаємось тими, хто досі в строю і продовжує бій. Дякуємо кожному, хто тримає небо

                                  - додали у Повітряних силах.

                                  Нагадаємо

                                  росія в ніч на 24 лютого атакувала Україну балістичною ракетою і 133 дронами, 111 з яких збито або придушено.

                                  Павло Башинський

                                  Війна в Україні
                                  Техніка
                                  Повітряна тривога
                                  Воєнний стан
                                  Війна в Україні
                                  Державний кордон України
                                  Ланцет (баражуючий боєприпас)
                                  Х-101
                                  «Калібр» (сімейство ракет)
                                  Повітряні сили Збройних сил України
                                  Х-47М2 «Кинджал»
                                  Шахед-136
                                  Іскандер (ОТРК)
                                  P-800 Oniks
                                  Україна