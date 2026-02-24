$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 3018 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 7612 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 10326 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 10750 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 18113 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12683 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 30145 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21021 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19015 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18391 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
С начала полномасштабного вторжения силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей

Киев • УНН

 • 274 просмотра

С 24 февраля 2022 года украинская ПВО уничтожила более 14 тысяч воздушных целей, включая ракеты и дроны. Авиация Воздушных Сил совершила 26800 самолетовылетов в период 2022-2026 годов.

С начала полномасштабного вторжения силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей

С 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины, силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей, а также авиацией Воздушных Сил в течение 2022-2026 годов совершено 26800 самолетовылетов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

С первых минут российского полномасштабного вторжения воины Воздушных Сил встали на защиту украинского неба. В сверхсложных условиях, под массированными ракетными и авиационными ударами, они сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребители, вступили в бой и не позволили врагу достичь своей главной цели - покорить Украину. Летчики, зенитчики, радиотехнические войска, воины беспилотных подразделений, специалисты связи и обеспечения - каждый на своем месте ежедневно завоевывает превосходство в небе. Тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, сотни уничтоженных наземных целей противника - это результат профессионализма, мужества и самопожертвования

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах рассказали, что с 24 февраля 2022 года противовоздушной обороной Украины уничтожено более 140000 воздушных целей:

  • 86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
    • 709 крылатых ракет "Калибр";
      • 2459 крылатых ракет Х-101;
        • 13 крылатых ракет Х-22/Х-32;
          • 12 противокорабельных ракет “Оникс”;
            • 261 крылатых ракет "Искандер-К";
              • 274 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
                • 11 противокорабельных ракет “Циркон”;
                  • 30 ракет других типов;
                    • 540 управляемых авиационных ракет;
                      • 44700 ударных БпЛА типа Shahed;
                        • 14900 разведывательных БпЛА;
                          • 7500 БпЛА “Lancet”;
                            • 70300 - другие типы БпЛА.

                              Также авиацией Воздушных Сил в течение 2022-2026 годов совершено 26800 самолетовылетов, в том числе:

                              • 11000 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск;
                                • 14000 - на истребительное авиационное прикрытие.

                                  За четыре года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 9000 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника. Мы помним павших побратимов. Гордимся теми, кто до сих пор в строю и продолжает бой. Спасибо каждому, кто держит небо

                                  - добавили в Воздушных силах.

                                  Напомним

                                  Россия в ночь на 24 февраля атаковала Украину баллистической ракетой и 133 дронами, 111 из которых сбиты или подавлены.

                                  Павел Башинский

                                  Война в Украине
                                  Техника
                                  Воздушная тревога
                                  Военное положение
                                  Война в Украине
                                  Государственная граница Украины
                                  Ланцет (барражирующий боеприпас)
                                  Х-101
                                  «Калибр» (семейство ракет)
                                  Военно-воздушные силы Украины
                                  Х-47М2 "Кинжал"
                                  Шахед-136
                                  9К720 Искандер
                                  P-800 Oniks
                                  Украина