С начала полномасштабного вторжения силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей
Киев • УНН
С 24 февраля 2022 года украинская ПВО уничтожила более 14 тысяч воздушных целей, включая ракеты и дроны. Авиация Воздушных Сил совершила 26800 самолетовылетов в период 2022-2026 годов.
С 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины, силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей, а также авиацией Воздушных Сил в течение 2022-2026 годов совершено 26800 самолетовылетов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
С первых минут российского полномасштабного вторжения воины Воздушных Сил встали на защиту украинского неба. В сверхсложных условиях, под массированными ракетными и авиационными ударами, они сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребители, вступили в бой и не позволили врагу достичь своей главной цели - покорить Украину. Летчики, зенитчики, радиотехнические войска, воины беспилотных подразделений, специалисты связи и обеспечения - каждый на своем месте ежедневно завоевывает превосходство в небе. Тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, сотни уничтоженных наземных целей противника - это результат профессионализма, мужества и самопожертвования
В Воздушных силах рассказали, что с 24 февраля 2022 года противовоздушной обороной Украины уничтожено более 140000 воздушных целей:
- 86 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
- 709 крылатых ракет "Калибр";
- 2459 крылатых ракет Х-101;
- 13 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 12 противокорабельных ракет “Оникс”;
- 261 крылатых ракет "Искандер-К";
- 274 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 11 противокорабельных ракет “Циркон”;
- 30 ракет других типов;
- 540 управляемых авиационных ракет;
- 44700 ударных БпЛА типа Shahed;
- 14900 разведывательных БпЛА;
- 7500 БпЛА “Lancet”;
- 70300 - другие типы БпЛА.
Также авиацией Воздушных Сил в течение 2022-2026 годов совершено 26800 самолетовылетов, в том числе:
- 11000 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск;
- 14000 - на истребительное авиационное прикрытие.
За четыре года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 9000 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника. Мы помним павших побратимов. Гордимся теми, кто до сих пор в строю и продолжает бой. Спасибо каждому, кто держит небо
Напомним
Россия в ночь на 24 февраля атаковала Украину баллистической ракетой и 133 дронами, 111 из которых сбиты или подавлены.