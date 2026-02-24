С начала полномасштабного вторжения силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей

С 24 февраля 2022 года, когда Россия совершила полномасштабное вторжение на территорию Украины, силами ПВО было уничтожено более 14 тыс. воздушных целей, а также авиацией Воздушных Сил в течение 2022-2026 годов совершено 26800 самолетовылетов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

С первых минут российского полномасштабного вторжения воины Воздушных Сил встали на защиту украинского неба. В сверхсложных условиях, под массированными ракетными и авиационными ударами, они сохранили управляемость системы противовоздушной обороны, подняли в небо истребители, вступили в бой и не позволили врагу достичь своей главной цели - покорить Украину. Летчики, зенитчики, радиотехнические войска, воины беспилотных подразделений, специалисты связи и обеспечения - каждый на своем месте ежедневно завоевывает превосходство в небе. Тысячи сбитых ракет и дронов, десятки самолетов и вертолетов, сотни уничтоженных наземных целей противника - это результат профессионализма, мужества и самопожертвования

В Воздушных силах рассказали, что с 24 февраля 2022 года противовоздушной обороной Украины уничтожено более 140000 воздушных целей:

Также авиацией Воздушных Сил в течение 2022-2026 годов совершено 26800 самолетовылетов, в том числе:

За четыре года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 9000 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника. Мы помним павших побратимов. Гордимся теми, кто до сих пор в строю и продолжает бой. Спасибо каждому, кто держит небо