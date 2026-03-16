Швеция выделила еще 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция объявила о новом взносе в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 56 миллионов евро. Об этом сообщили в посольстве Швеции в Украине на странице в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

С учетом нового финансирования общий вклад Стокгольма в фонд превысил 259 миллионов евро. В диппредставительстве подчеркнули, что эти средства помогут восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру и подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону.

Поддержка на фоне российских атак

В посольстве отметили, что поддержка направлена на укрепление энергетической безопасности Украины, которая регулярно подвергается российским ударам по критической инфраструктуре.

Мы вместе восстанавливаем критическую инфраструктуру, уже готовимся к следующей зиме и обеспечиваем энергетическую безопасность, чтобы Украина оставалась сильной даже в условиях постоянных обстрелов и атак - говорится в заявлении.

Швеция выделила более $21 млн на гуманитарную и энергетическую помощь Украине