"Пусть течет нефть": США и Иран заключили мирное соглашение о прекращении военных операций
Киев • УНН
Стороны договорились о полном прекращении огня и снятии морской блокады. Официальное подписание соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети Х подтвердил, что мирное соглашение между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран достигнуто. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Шарифа, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан.
С учетом действующего соглашения, посредники будут способствовать серии встреч на этой неделе. Эти предварительные обсуждения по внедрению заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания
Он уточнил, что официальная церемония подписания соглашения состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
В свою очередь президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social указал, что санкционирует немедленное снятие морской блокады со стороны Соединенных Штатов.
"Корабли всего мира, запускайте двигатели. Пусть течет нефть" — написал Трамп.
Напомним
Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Ираном. По его словам, новая договоренность между Вашингтоном и Тегераном не позволит Ирану получить ядерное оружие.
Посол Ирана на ЧМ: "Иран и США могут быть очень хорошими друзьями"13.06.26, 21:15 • 6240 просмотров