Посол Ирана на ЧМ: "Иран и США могут быть очень хорошими друзьями"

Посол Ирана в Мексике Аболфазл Пасандиде указал на решение Ирана отправить свою национальную команду для соревнований на Чемпионате мира по футболу на территорию США как на доказательство позиции Тегерана, на фоне того, как две страны приближаются к потенциальному мирному соглашению, пишет УНН со ссылкой на Politico.

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Хотя Иран был одной из первых стран, квалифицировавшихся на Чемпионат мира, президент США Дональд Трамп неохотно относился к участию страны с начала конфликта в феврале, а Государственный департамент США не одобрил визы для всех членов иранской делегации. Национальная сборная Ирана после переноса своего предтурнирного лагеря из Тусона в штате Аризона в США, тренируется в Тихуане в Мексике.

Пасандиде высказался относительно отношений Ирана со Соединенными Штатами в деликатный момент. По его словам, отказы в выдаче виз некоторым тренерам иранской команды могут негативно повлиять на результаты команды.

Но Пасандиде сказал: "Факт нашего присутствия в США во время войны посылает сигнал: мы за мир".

И у него было прямое послание для Трампа.

"Если США закроют глаза на интересы Израиля, – сказал Пасандиде, – Иран и США могут быть очень хорошими друзьями".

Визы для участия в ЧМ-2026 выдали не всем: в Иране заявили, что правительство США лишает их сборную права выступать без "лишнего давления и стресса"