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Что празднуют 13 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

13 августа отмечают Международный день левшей, учреждённый в 1976 году, и Всемирный день фисташек. Православные по новому календарю чтят мученика Максима, а по старому — Евдокима.

Что празднуют 13 августа в Украине и мире

13 августа мир отмечает Международный день левшей, а гурманы празднуют День фисташек. Согласно новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Максима, а по старому стилю — святого Евдокима, пишет УНН.

Международный день левшей (International Lefthanders Day)

Популярный праздник, впервые проведённый в 1976 году по инициативе Клуба левшей из Великобритании. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди, для которых ведущей является левая рука (в мире, приспособленном преимущественно для правшей), а также отметить их творчество и таланты.

Национальный день женщин в Тунисе 

Государственный праздник, посвящённый принятию в 1956 году Кодекса о личном статусе, который предоставил тунисским женщинам одни из самых прогрессивных прав в арабском мире, в частности запретил многожёнство и установил равный брачный возраст.

Всемирный день фисташек

Вкусный гастрономический праздник, посвящённый популярным и полезным фисташкам, богатым витаминами, антиоксидантами и микроэлементами.

День встречи с добрыми друзьями

Неофициальная дата, напоминающая о важности общения с близкими людьми, тёплых разговоров и дружеской поддержки.

День памяти святого мученика Максима

По новому (новоюлианскому) календарю 13 августа чтят память мученика Максима. В народе этот день называли "Максим" или "Максим-исповедник". Наши предки в этот день старались убрать в доме и подготовить хозяйство к осенним холодам.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 13 августа чтят память святого Евдокима Праведного, который считается покровителем домашнего очага и семьи. В народе день называли "Евдокимов день" или "Заговенье на Успенский пост". Считалось, что в этот день обязательно нужно сделать доброе дело или помочь нуждающимся.

Александра Месенко

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