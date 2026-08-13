Что празднуют 13 августа в Украине и мире
Киев • УНН
13 августа отмечают Международный день левшей, учреждённый в 1976 году, и Всемирный день фисташек. Православные по новому календарю чтят мученика Максима, а по старому — Евдокима.
13 августа мир отмечает Международный день левшей, а гурманы празднуют День фисташек. Согласно новому церковному календарю православные верующие чтят память святого мученика Максима, а по старому стилю — святого Евдокима, пишет УНН.
Международный день левшей (International Lefthanders Day)
Популярный праздник, впервые проведённый в 1976 году по инициативе Клуба левшей из Великобритании. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди, для которых ведущей является левая рука (в мире, приспособленном преимущественно для правшей), а также отметить их творчество и таланты.
Национальный день женщин в Тунисе
Государственный праздник, посвящённый принятию в 1956 году Кодекса о личном статусе, который предоставил тунисским женщинам одни из самых прогрессивных прав в арабском мире, в частности запретил многожёнство и установил равный брачный возраст.
Всемирный день фисташек
Вкусный гастрономический праздник, посвящённый популярным и полезным фисташкам, богатым витаминами, антиоксидантами и микроэлементами.
День встречи с добрыми друзьями
Неофициальная дата, напоминающая о важности общения с близкими людьми, тёплых разговоров и дружеской поддержки.
День памяти святого мученика Максима
По новому (новоюлианскому) календарю 13 августа чтят память мученика Максима. В народе этот день называли "Максим" или "Максим-исповедник". Наши предки в этот день старались убрать в доме и подготовить хозяйство к осенним холодам.
Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 13 августа чтят память святого Евдокима Праведного, который считается покровителем домашнего очага и семьи. В народе день называли "Евдокимов день" или "Заговенье на Успенский пост". Считалось, что в этот день обязательно нужно сделать доброе дело или помочь нуждающимся.