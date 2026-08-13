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Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Вечером 12 и ночью 13 августа в оккупированных Севастополе, Бердянске, Мелитополе, Геническе, Донецке и Мариуполе прогремели взрывы, после чего начались масштабные перебои с электроснабжением. Партизанское движение «АТЕШ» сообщило о пожаре в районе Балаклавской ТЭС и полном исчезновении света в Мариуполе.

Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света

Вечером 12 августа и ночью 13 августа в оккупированных Севастополе, Бердянске, Мелитополе, Геническе, Донецке и Мариуполе прогремела серия взрывов, после чего в городах начались масштабные перебои с электроснабжением. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По данным движения, в Севастополе прогремело не менее восьми мощных взрывов в районе Балаклавской ТЭС. После атаки там якобы возник сильный пожар, а в нескольких районах города исчез свет. Позже "АТЕШ" также сообщил о проблемах со связью и интернетом.

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В Бердянске агенты движения сообщили об очень сильном взрыве. Позже там, а также в районе Кировской подстанции, якобы зафиксировали большую группу беспилотников. По данным "АТЕШ", в районе находилось более 20 воздушных целей.

Отключения охватили несколько оккупированных городов

Около 23:38 "АТЕШ" сообщил о масштабных отключениях электроэнергии в Севастополе, Бердянске, Мелитополе и Геническе.

После этого в Мелитополе прогремела новая серия взрывов. Ночью несколько взрывов также зафиксировали в Будённовском районе Донецка.

Около 1:03 13 августа "АТЕШ" сообщил о мощном взрыве в районе Азовстали в Мариуполе и густом столбе чёрного дыма. Ещё примерно через час движение заявило о полном исчезновении электроэнергии в городе.

Информация о последствиях ударов и масштабах повреждения энергетической инфраструктуры оккупированных территорий в настоящее время уточняется.

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Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Геническ
Севастополь
Бердянск
Мелитополь
Мариуполь
Донецк