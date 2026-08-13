Массированный обстрел оккупированных городов вызвал масштабные отключения света

рф публично казнила в Еленовке военнопленных, которые были верифицированы МККК, — омбудсмен

рф публично казнила в Еленовке военнопленных, которые были верифицированы МККК, — омбудсмен

рф публично казнила в Еленовке военнопленных, которые были верифицированы МККК, — омбудсмен

рф публично казнила в Еленовке военнопленных, которые были верифицированы МККК, — омбудсмен