Лубинец: приоритет №1 - вернуть живыми тяжелораненых и больных украинцев
Киев • УНН
Уполномоченный ВРУ Дмитрий Лубинец заявил, что 375 украинцев вернулись из российского плена мёртвыми. Он подчеркнул, что приоритетом является возвращение живыми тяжелораненых и тяжелобольных, в частности из Стамбульского списка.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что приоритетом №1 является возвращение живыми тяжелораненых и тяжелобольных украинцев. Об этом сообщает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, 375 украинцев, верифицированных как военнопленные и гражданские заложники, находившиеся в российском плену, вернулись домой мертвыми.
Кроме того, в августе 2025 года среди репатриированных тел были останки пятерых тяжелобольных украинских защитников из Стамбульского списка.
Этот список был передан украинской делегацией. Мы сделали все, чтобы вернуть их. Именно поэтому мы настаиваем, что приоритет №1 при возвращении — это тяжелораненые, тяжелобольные граждане Украины. Но Россия вернула нам тела тех, кого еще могла вернуть живыми
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