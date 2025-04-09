На встрече в Стамбуле россия планирует поднять вопрос возобновления авиасообщения с США. Также обсудят банковское обслуживание дипмиссий и визы для дипломатов.
Представители США и россии встретятся в Стамбуле для обсуждения двусторонних миссий. Вопросы Украины не будут рассматриваться, встреча сосредоточена на работе посольств.
песков анонсировал новые переговоры между рф и США на уровне внешнеполитических ведомств. Встреча состоится 10 апреля в Стамбуле, но другие детали пока неизвестны.
Совет Европы направит миссию в Турцию из-за ареста мэра Стамбула, который вызывает обеспокоенность по поводу демократии в стране. С 2016 года в Турции уволено 150 мэров, часто замененных ставленниками правительства.
Власти осудили призывы к бойкоту, организованные оппозицией после ареста мэра Стамбула. Министр торговли назвал это попыткой подорвать экономическую стабильность страны.
Муниципальный совет Стамбула избрал временного мэра после заключения Экрема Имамоглу. Власти США выразили обеспокоенность арестом и массовыми протестами в Турции.
Президент Турции заявил, что CHP спровоцировала насилие во время протестов из-за ареста мэра Стамбула. Он пообещал привлечь их к ответственности за ранение полицейских.
Во время протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержаны 1133 человека, включая десять журналистов. Власти заявляют о 123 пострадавших полицейских.
Социальная сеть X Илона Маска приостановила действие оппозиционных аккаунтов в Турции из-за массовых беспорядков. Протесты начались после ареста мэра Стамбула, главного оппонента Эрдогана.
Экрем Имамоглу призвал граждан Турции выйти на улицы, чтобы бороться за свои права после ареста. Он назвал судебный процесс "внесудебной казнью" и призвал защищать будущее страны.
В Турции произошли крупнейшие за последние десять лет уличные протесты после ареста оппозиционного мэра Стамбула. Министр заявил об аресте более 340 протестующих.
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Власти Турции задержали 37 человек из-за публикаций в соцсетях о задержании Экрема Имамоглу. Их обвиняют в разжигании ненависти и преступности по отношению к власти.
Студенты по всей Турции вышли на протесты из-за ареста Экрема Имамоглу – главного политического соперника президента Эрдогана. Его обвиняют в коррупции и помощи террористам, что вызвало возмущение оппозиции.
Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям, включая коррупцию и помощь террористам. Оппозиция назвала это попыткой переворота против будущего президента.
Стамбульский университет отменил научную степень мэра Стамбула Экрема Имамоглу из-за нарушений. Теперь политик не может баллотироваться в президенты, но он будет оспаривать это решение.
песков подтвердил, что разговор путина с Трампом состоится с 16 по 18 часов по московскому времени.
В Стамбуле состоялись российско-американские консультации по работе дипломатических представительств. Россия предложила возобновить прямое авиасообщение и обсудила возвращение шести объектов недвижимости в США.
В Стамбуле состоялись 6,5-часовые переговоры между делегациями США и РФ о деятельности дипломатических миссий. Стороны определили конкретные шаги для стабилизации работы посольств и договорились о следующей встрече.
В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между делегациями РФ и США по работе посольств. Встреча прошла в резиденции генконсула США без комментариев для прессы.
В резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями США и рф. Встреча посвящена обсуждению проблем работы посольств двух стран.
Лавров анонсировал встречу представителей РФ и США 27 февраля в Стамбуле по работе дипломатических представительств. Это происходит после недавних переговоров в Саудовской Аравии.
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия только после достижения «твердых» договоренностей. Он отверг вариант немедленного прекращения огня без конкретных соглашений.
Президент Турции заявил о поддержке дипломатической инициативы США по завершению войны путем переговоров. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова стать принимающей стороной для переговоров между Украиной, рф и США.
Тарас Степаненко, который недавно покинул "Шахтер", заключил контракт с "Эюпспором" до лета 2026 года. Турецкий клуб, который сейчас занимает 4-е место в Суперлиге, ожидает от опытного украинца значительного вклада в развитие команды.
Министерство культуры и туризма Турции планирует закрыть 17% отелей страны из-за несоответствия требованиям. Больше всего закрытий коснется Стамбула - 767 объектов, Измира - 515 и Сакарьи - 499.
Сегодня в 17:30 «Динамо» встретится с «Галатасараем» в 7-м туре Лиги Европы. Матч состоится в Стамбуле, букмекеры отдают предпочтение хозяевам с коэффициентом 1,2.
В Стамбуле за 72 часа 19 человек умерли от отравления суррогатным алкоголем. 33 пострадавших находятся в больницах, а власти закрыли 63 точки продажи фальсификата.
Серебряный призер Олимпиады по стрельбе Юсуф Дикеч запросил 30 тысяч евро за интервью для L'Equipe. Требование вызвало возмущение в спортивных кругах Турции из-за престижности французского издания.
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла заявление Зеленского об извинениях за ракетные удары с территории Беларуси. По ее словам, разговор состоялся через сына Лукашенко, который имел контакт Зеленского.