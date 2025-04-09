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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Представители США и россии встретятся в Стамбуле для обсуждения двусторонних миссий. Вопросы Украины не будут рассматриваться, встреча сосредоточена на работе посольств.

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"Движение насилия": Эрдоган обвинил оппозицию в массовых протестах против ареста Имамоглу

Президент Турции заявил, что CHP спровоцировала насилие во время протестов из-за ареста мэра Стамбула. Он пообещал привлечь их к ответственности за ранение полицейских.

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Власти Турции задержали 1133 человека из-за протестов в поддержку мэра Стамбула

Во время протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, задержаны 1133 человека, включая десять журналистов. Власти заявляют о 123 пострадавших полицейских.

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Мэр Стамбула после ареста призвал турок к массовым протестам

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