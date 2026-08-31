Атакованный возле Новороссийска российский сухогруз дрейфовал к Турции и сел на мель
Киев • УНН
После атаки экипаж покинул «ОМСКИЙ-107», и неуправляемое судно дрейфовало к турецкому побережью. Корабль сел на мель возле Шиле.
108-метровое грузовое судно "ОМСКИЙ-107" под российским флагом, подвергшееся атаке вблизи Новороссийска, село на мель у побережья Турции. Судно вынесло к пляжу Алачалы в районе Шиле недалеко от Стамбула, сообщает турецкое агентство DHA, пишет УНН.
Детали
По данным издания, после атаки экипаж покинул "ОМСКИЙ-107" на спасательных шлюпках. После этого неуправляемый сухогруз продолжил дрейфовать.
Местные жители заметили судно, приближавшееся к берегу, и сообщили в соответствующие службы. В район направили подразделения береговой охраны.
Капитанская рубка корабля сильно повреждена
После дрейфа "ОМСКИЙ-107" достиг пляжа Алачалы и сел на мель. Турецкие службы взяли район под охрану и начали расследование обстоятельств инцидента.
На опубликованных кадрах видны значительные повреждения судна. В частности, капитанская рубка обгорела и частично разрушена.
Очевидцы также записали на видео момент, когда неуправляемый российский сухогруз приближался к побережью и в итоге сел на мель.
В новороссийске после атаки украинских дронов ввели режим чрезвычайной ситуации12.08.26, 14:59 • 3986 просмотров