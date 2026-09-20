Россия ночью оказалась под атакой ударных дронов — СМИ
Киев • УНН
Ночью 20 сентября OSINT-каналы сообщили об атаках дронов в Московской области, Воронеже и Рязани. Среди задействованных БПЛА заметили тяжёлые ударные дроны FP-1.
Европейские регионы России в ночь на субботу, 20 сентября, подверглись массированным атакам ударных дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
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В частности, сообщается об атаке на Московскую область РФ. Среди задействованных БПЛА были замечены тяжёлые ударные дроны FP-1.
Под атакой также оказались российские города Воронеж и Рязань.
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Напомним
Украинские дальнобойные и ракеты средней дальности удары по российским военным и топливным объектам наносят РФ миллиардные убытки. Это сокращает ресурсы, которые Россия могла бы потратить на ракеты, дроны, военную технику и наёмников, сообщили в Министерстве обороны Украины.
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