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Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ, если партнеры обеспечат то же самое со стороны Москвы — Зеленский

Киев • УНН

 • 16270 просмотра

Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ при взаимном отказе Москвы от атак. Зеленский ожидает конкретики от партнеров.

Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ, если партнеры обеспечат то же самое со стороны Москвы — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по критической инфраструктуре РФ, если партнеры обеспечат то же самое со стороны Москвы. Об этом глава государства написал в Telegram, передает УНН

Украина предложила партнерам обеспечить такую договоренность с Россией, которая остановит уничтожение критической инфраструктуры. Продовольствие, энергетика и другие элементы базового обеспечения жизни должны быть под защитой, и российские удары направлены прежде всего против этого. Ежедневно мишенями становятся украинские объекты энергетики, портовая инфраструктура, логистика, даже склады с продовольствием и фармацевтической продукцией. Украина не уверена, что Россия имеет желание соблюдать какие-либо договоренности 

- написал Зеленский. 

Он отметил, что если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не наносить удары по нашему электричеству, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то Украина готова обеспечить соответствующее отсутствие ударов. 

Чтобы это было надежно, долгосрочно и имело реальный эффект для жизни людей, а не сорвалось после того, как россияне проведут свои "выборы" и получат именно на это время ослабление напряженности вокруг бензина и дизельного топлива. Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг в отношении критической инфраструктуры может стать первым шагом к миру. Ожидаем от партнеров конкретики 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики РФ. Россия согласилась поступить так же. 

Павел Башинский

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