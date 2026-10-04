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Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки01:06 • 3372 просмотра
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Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки

Киев • УНН

 • 3372 просмотра

Телеведущую госпитализировали после внезапного недомогания в эфире. Обследование сердца и лёгких патологий не выявило — это была паническая атака.

Ведущая Элисон Хаммонд внезапно сбежала из прямого эфира и оказалась в больнице из-за сильной панической атаки

Британская телеведущая Элисон Хаммонд внезапно покинула прямой эфир программы "This Morning", после чего попала в больницу из-за опасений по поводу проблем с сердцем. Обследование не выявило патологий, а сама ведущая рассказала, что пережила сильную паническую атаку, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел 2 октября. 51-летняя Хаммонд вела программу вместе с Дермотом О'Лири, когда неожиданно покинула студию. Ее коллега объяснил зрителям, что ведущая плохо себя чувствует

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После этого Хаммонд госпитализировали. Врачи проверили ее сердце, легкие и сделали анализы крови, однако серьезных проблем не обнаружили.

"Мне казалось, что это очень реально"

На следующий день телеведущая сообщила, что уже вернулась домой.

Со мной все в порядке. Все чисто, а это означает, что у меня случилась сильная паническая атака в прямом эфире. Мне казалось, что это очень реально

– рассказала Хаммонд.

По словам ведущей, ранее она практически не сталкивалась с паническими атаками, поэтому теперь хочет больше узнать об этом состоянии. После пережитого Хаммонд планирует отдохнуть, а затем вернуться к работе.

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Степан Гафтко

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