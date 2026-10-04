17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей
Киев • УНН
Бен Аффлек рассказал, как 17-летняя дочь упрекнула его за раскрытие её личности. Актёр признал, что девушка была права.
Американский актер Бен Аффлек рассказал, как его 17-летняя дочь отреагировала после того, как он публично поделился ее шуткой о его неудачных отношениях. Оказалось, девушка была не слишком довольна тем, что отец фактически раскрыл ее личность, сообщает E! News, пишет УНН.
Детали
Ранее Аффлек рассказал забавную историю: когда он решил дать дочери совет относительно романтических отношений, она ответила ему: "О, будто ты эксперт в отношениях?"
Актер публично поделился этой историей и назвал возраст ребенка. После этого дочь сразу поняла, что ей не удалось остаться анонимной.
"Сколько у тебя детей такого возраста?"
Сегодня они спрашивали меня: "Почему ты сказал, что это я?" Я ответил: "Нет, я этого не говорил
Однако дочь быстро нашла аргумент.
Ты сказал, сколько мне лет. Сколько у тебя детей такого возраста?
Аффлек объяснил, что воспринял первоначальную шутку дочери не как оскорбление, а скорее как комплимент ее чувству юмора.
Они тебя унижают, но одновременно это смешно, поэтому ты немного гордишься. Да, они меня унижают, но они умные
У Аффлека трое детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер — 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 14-летний Сэмюэл. По словам актера, именно отцовство остается для него одной из важнейших частей жизни.
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