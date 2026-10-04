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17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей

Киев • УНН

 • 6250 просмотра

Бен Аффлек рассказал, как 17-летняя дочь упрекнула его за раскрытие её личности. Актёр признал, что девушка была права.

17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей

Американский актер Бен Аффлек рассказал, как его 17-летняя дочь отреагировала после того, как он публично поделился ее шуткой о его неудачных отношениях. Оказалось, девушка была не слишком довольна тем, что отец фактически раскрыл ее личность, сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Ранее Аффлек рассказал забавную историю: когда он решил дать дочери совет относительно романтических отношений, она ответила ему: "О, будто ты эксперт в отношениях?"

Актер публично поделился этой историей и назвал возраст ребенка. После этого дочь сразу поняла, что ей не удалось остаться анонимной.

"Сколько у тебя детей такого возраста?"

Сегодня они спрашивали меня: "Почему ты сказал, что это я?" Я ответил: "Нет, я этого не говорил

— рассказал Аффлек.

Однако дочь быстро нашла аргумент.

Ты сказал, сколько мне лет. Сколько у тебя детей такого возраста?

— пересказал актер ее ответ, признав, что она была права.

Аффлек объяснил, что воспринял первоначальную шутку дочери не как оскорбление, а скорее как комплимент ее чувству юмора.

Они тебя унижают, но одновременно это смешно, поэтому ты немного гордишься. Да, они меня унижают, но они умные

— пошутил актер.

У Аффлека трое детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер — 20-летняя Вайолет, 17-летняя Серафина и 14-летний Сэмюэл. По словам актера, именно отцовство остается для него одной из важнейших частей жизни.

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Степан Гафтко

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