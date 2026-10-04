17-летняя дочь Бена Аффлека потроллила его из-за неудачных отношений, актёр рассказал о реакции детей

Американский актер Бен Аффлек рассказал, как его 17-летняя дочь отреагировала после того, как он публично поделился ее шуткой о его неудачных отношениях. Оказалось, девушка была не слишком довольна тем, что отец фактически раскрыл ее личность, сообщает E! News, пишет УНН.

Ранее Аффлек рассказал забавную историю: когда он решил дать дочери совет относительно романтических отношений, она ответила ему: "О, будто ты эксперт в отношениях?"

Актер публично поделился этой историей и назвал возраст ребенка. После этого дочь сразу поняла, что ей не удалось остаться анонимной.

Сегодня они спрашивали меня: "Почему ты сказал, что это я?" Я ответил: "Нет, я этого не говорил