Брюс Уиллис появился на редком фото с дочерью на фоне борьбы с деменцией

Дочь Брюса Уиллиса Таллула опубликовала редкое новое фото с 71-летним актёром, который живёт с диагнозом лобно-височной деменции. На снимке она обнимает и целует отца, пока тот улыбается, сообщает E! News, пишет УНН.

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32-летняя Таллула Уиллис опубликовала фотографию 28 сентября, кратко подписав её: "Так мило!". Семья актёра в последние годы лишь изредка публикует его новые фотографии.

Незадолго до этого Брюс Уиллис присутствовал на свадьбе Таллулы и Джастина Эйси, которая состоялась 8 августа в семейном доме в Айдахо. На одной из свадебных фотографий актёр стоит рядом с молодожёнами, а дочь положила голову ему на плечо.

Семья остаётся рядом с Уиллисом

На свадьбе собрались ближайшие родственники Таллулы. Среди гостей были её мать Деми Мур и сёстры Румер и Скаут Уиллис.

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В 2022 году семья Брюса Уиллиса объявила, что актёр завершит карьеру из-за афазии, которая влияла на его когнитивные способности. В 2023 году близкие сообщили о более точном диагнозе — лобно-височной деменции.

С тех пор семья периодически делится фотографиями Уиллиса и рассказывает о времени, которое проводит вместе с ним.

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