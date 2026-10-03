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После российских ударов Киев окутали дым и сажа: воздух становится опасным для горожан — BILD

Киев • УНН

 • 1750 просмотра

Дым и сажа после пожаров задержались над Киевом из-за антициклона и безветрия. Горожанам советуют закрывать окна и очищать воздух.

После российских ударов Киев окутали дым и сажа: воздух становится опасным для горожан — BILD

После серии российских атак Киев оказался под плотной пеленой смога, образовавшегося, в частности, из остатков дыма и сажи от пожаров. Из-за погодных условий загрязнённый воздух задержался над городом, что может представлять опасность для здоровья людей. Об этом сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Утром столицу накрыл настолько густой серый туман, что видимость на отдельных участках резко ухудшилась. Водителям приходилось включать противотуманные фары, а горожанам рекомендовали закрыть окна.

Причиной необычного явления стала комбинация последствий российских ударов и погодных условий. После пожаров в воздух попали дым и частицы сажи, а антициклон и практически полное отсутствие ветра не позволяли им быстро рассеяться.

Чем опасен смог

В ГСЧС объясняли, что остаточный дым и сажа поднялись в атмосферу, однако антициклон временно удерживал их у поверхности земли. Сильнее всего загрязнение ощущалось в районах Подола, Лукьяновки, Шевченковского района и Борщаговки.

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Горожанам рекомендовали не проветривать помещения, закрыть окна и форточки, использовать очистители воздуха и проводить влажную уборку. Особенно осторожными во время сильного загрязнения воздуха следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Учитывая, что Россия продолжает регулярно наносить удары по столице Украины, для киевлян ситуация с загрязнением воздуха остаётся крайне серьёзной проблемой.

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Степан Гафтко

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