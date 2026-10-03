Після російських ударів Київ накривають дим і сажа: повітря стає небезпечним для містян – BILD

Після серії російських атак Київ опинився під густою пеленою смогу, утвореного, зокрема, залишками диму та сажі від пожеж. Через погодні умови забруднене повітря затрималося над містом, що може становити небезпеку для здоров'я людей. Про це повідомляє BILD, пише УНН.

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Вранці столицю накрив настільки густий сірий туман, що видимість на окремих ділянках різко погіршилася. Водіям доводилося вмикати протитуманні фари, а містянам рекомендували зачиняти вікна.

Причиною незвичного явища стала комбінація наслідків російських ударів та погоди. Після пожеж у повітря потрапили дим і частинки сажі, а антициклон та практично повна відсутність вітру не давали їм швидко розсіятися.

Чим небезпечний смог

У ДСНС пояснювали, що залишковий дим і сажа піднялися в атмосферу, однак антициклон тимчасово утримував їх поблизу поверхні землі. Найбільше забруднення відчувалося у районах Подолу, Лук'янівки, Шевченківського району та Борщагівки.

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Містянам рекомендували не провітрювати приміщення, зачинити вікна та кватирки, використовувати очищувачі повітря і проводити вологе прибирання. Особливо обережними під час сильного забруднення повітря варто бути людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

З огляду на те, що росія продовжує регулярно завдавати ударів по столиці України, для киян ситуація із забрудненням повітря залишається вкрай серйозною проблемою.

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