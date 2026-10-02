У Гостомелі через атаку російських дронів постраждали 4 людини, серед них 8-річна дитина

У Гостомелі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали 4 людини, серед яких 8-річна дівчинка. Загиблих немає. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

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8-річна дівчинка отримала осколкове поранення нижньої кінцівки. Також постраждав 66-річний чоловік – у нього опіки тіла та закрита травма живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Пізніше стало відомо ще про двох постраждалих. Чоловік отримав опіки голови, а жінка – забій лівого колінного суглоба та гостру реакцію на стрес.

Загиблих нема

Двом постраждалим із легкими травмами медичну допомогу надали на місці, госпіталізації вони не потребували.

Внаслідок атаки також виникла пожежа у складських та виробничих приміщеннях. Рятувальники продовжують ліквідовувати її наслідки.

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