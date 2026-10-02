У Гостомелі через атаку російських дронів постраждали 4 людини, серед них 8-річна дитина

$44.830.1550.700.02
ukenru
20:57 • 2676 перегляди
Адміністрація Трампа вирішила продовжити захист для близько 101 тисячі українців у США – ЗМІ
20:14 • 6424 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 35 окупантів та знищили 170 дронів - Генштаб
19:35 • 10021 перегляди
Американсько-український інвестфонд уклав першу угоду у сфері "важливих мінералів" - ЗМІ
19:16 • 4710 перегляди
У МЗС України не отримували від іноземних посольств повідомлень про плани залишати Київ - Тихий
18:45 • 10583 перегляди
ЄС може відкрити для України ще два переговорні кластери 13 жовтня - журналіст
18:30 • 11218 перегляди
Посольства можуть евакуювати з Києва до Львова або Польщі - ЗМІ назвали умову
16:29 • 15941 перегляди
У Казахстані затримали українку за запитом рф - МЗС просить не екстрадувати жінку, а консули - дозволу відвідати її в СІЗО
15:52 • 16683 перегляди
У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні
2 жовтня, 14:16 • 18179 перегляди
"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України
2 жовтня, 12:27 • 22541 перегляди
рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.1м/с
73%
763мм
Популярнi новини
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 2 жовтня, 12:36 • 27337 перегляди
У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"2 жовтня, 13:15 • 19158 перегляди
У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті2 жовтня, 14:15 • 17479 перегляди
росія ще раз вдарила по Південному мосту в Києві, є влучання - мерVideo2 жовтня, 14:58 • 10470 перегляди
Zara потрапила у скандал через дитячий костюм на Гелловін, який нагадує робу в'язнів концтаборівPhoto2 жовтня, 15:10 • 13787 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 2 жовтня, 12:36 • 27486 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 35503 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 50566 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 42641 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 66312 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Франція
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Хлопець Джипсі Роуз Бланшар помер у свій 34-й день народження21:05 • 642 перегляди
У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються19:56 • 3512 перегляди
SKYLERR сказала "так" Євгену Проніну і показала фото із заручинVideo18:09 • 7058 перегляди
Zara потрапила у скандал через дитячий костюм на Гелловін, який нагадує робу в'язнів концтаборівPhoto2 жовтня, 15:10 • 13918 перегляди
У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті2 жовтня, 14:15 • 17611 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Bild
Мі-8
Dassault Rafale

У Гостомелі через атаку російських дронів постраждали 4 людини, серед них 8-річна дитина

Київ • УНН

 • 896 перегляди

У Гостомелі через атаку російських дронів постраждали четверо людей, зокрема 8-річна дівчинка. Також спалахнула пожежа на підприємстві.

У Гостомелі через атаку російських дронів постраждали 4 людини, серед них 8-річна дитина

У Гостомелі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали 4 людини, серед яких 8-річна дівчинка. Загиблих немає. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

Деталі

8-річна дівчинка отримала осколкове поранення нижньої кінцівки. Також постраждав 66-річний чоловік – у нього опіки тіла та закрита травма живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.

Пізніше стало відомо ще про двох постраждалих. Чоловік отримав опіки голови, а жінка – забій лівого колінного суглоба та гостру реакцію на стрес.

Загиблих нема

Двом постраждалим із легкими травмами медичну допомогу надали на місці, госпіталізації вони не потребували.

Внаслідок атаки також виникла пожежа у складських та виробничих приміщеннях. Рятувальники продовжують ліквідовувати її наслідки.

Удари по Дніпру та Харкову: кількість постраждалих зросла до 4002.10.26, 23:17 • 932 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиївська область
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Київська область
Гостомель