У Гостомелі через атаку російських дронів постраждали 4 людини, серед них 8-річна дитина
Київ • УНН
У Гостомелі через атаку російських дронів постраждали четверо людей, зокрема 8-річна дівчинка. Також спалахнула пожежа на підприємстві.
У Гостомелі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників постраждали 4 людини, серед яких 8-річна дівчинка. Загиблих немає. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
Деталі
8-річна дівчинка отримала осколкове поранення нижньої кінцівки. Також постраждав 66-річний чоловік – у нього опіки тіла та закрита травма живота. Його госпіталізували до місцевої лікарні.
Пізніше стало відомо ще про двох постраждалих. Чоловік отримав опіки голови, а жінка – забій лівого колінного суглоба та гостру реакцію на стрес.
Загиблих нема
Двом постраждалим із легкими травмами медичну допомогу надали на місці, госпіталізації вони не потребували.
Внаслідок атаки також виникла пожежа у складських та виробничих приміщеннях. Рятувальники продовжують ліквідовувати її наслідки.
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