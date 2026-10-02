Удари по Дніпру та Харкову: кількість постраждалих зросла до 40

$44.830.1550.700.02
ukenru
20:14 • 612 перегляди
Українські військові "відмінусували" на Покровському напрямку 35 окупантів та знищили 170 дронів - Генштаб
19:35 • 4490 перегляди
Американсько-український інвестфонд уклав першу угоду у сфері "важливих мінералів" - ЗМІ
19:16 • 1432 перегляди
У МЗС України не отримували від іноземних посольств повідомлень про плани залишати Київ - Тихий
18:45 • 8038 перегляди
ЄС може відкрити для України ще два переговорні кластери 13 жовтня - журналіст
18:30 • 9716 перегляди
Посольства можуть евакуювати з Києва до Львова або Польщі - ЗМІ назвали умову
16:29 • 15070 перегляди
У Казахстані затримали українку за запитом рф - МЗС просить не екстрадувати жінку, а консули - дозволу відвідати її в СІЗО
15:52 • 16139 перегляди
У Києві визначили "режим роботи" мостів: де під час тривог рух перекривають, а де - ні
2 жовтня, 14:16 • 17946 перегляди
"Фінансового розриву немає" - у ЄС зробили нову заяву щодо фінансування України
2 жовтня, 12:27 • 22373 перегляди
рф планує гібридні операції на території ЄС і НАТО - у ГУР назвали ймовірні цілі і попередили партнерів
2 жовтня, 12:14 • 21183 перегляди
Метрополітен готовий відновити рух Південним мостом під час "жовтої" тривоги - мер Києва назвав умову
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.1м/с
69%
759мм
Популярнi новини
Ексчоловік Голлі Беррі звинуватив акторку в насильстві над їхнім 12-річним сином2 жовтня, 10:25 • 32117 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 33635 перегляди
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 2 жовтня, 12:36 • 24697 перегляди
У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"2 жовтня, 13:15 • 17020 перегляди
У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті2 жовтня, 14:15 • 15130 перегляди
Публікації
Відкати через благодійні фонди: БЕБ розслідує оборудку на закупівлі медобладнання, в якій фігурує НМУ ім.Богомольця 2 жовтня, 12:36 • 24761 перегляди
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 33692 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 49286 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 41394 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 65134 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Харків
Реклама
УНН Lite
У Нідерландах та Бельгії одна з мереж призупинила продаж розумних окулярів Meta - чого побоюються19:56 • 876 перегляди
SKYLERR сказала "так" Євгену Проніну і показала фото із заручинVideo18:09 • 4860 перегляди
Zara потрапила у скандал через дитячий костюм на Гелловін, який нагадує робу в'язнів концтаборівPhoto15:10 • 11616 перегляди
У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті2 жовтня, 14:15 • 15196 перегляди
У рф скасували аншлагові концерти Каньє Веста через скарги на шоу та "прославляння Гітлера"2 жовтня, 13:15 • 17088 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
Bild
Мі-8
Dassault Rafale

Удари по Дніпру та Харкову: кількість постраждалих зросла до 40

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У Дніпрі поранені четверо жінок, у Харкові — 36 людей, серед них троє дітей. Дві жінки загинули.

Удари по Дніпру та Харкову: кількість постраждалих зросла до 40

За останніми даними, у Дніпрі кількість поранених унаслідок атаки щс рф 2 жовтня зросла до чотирьох, а в Харкові внаслідок авіаударів постраждали 36 людей, ще двоє загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на Дніпропетровську ОВА та ДСНС.

Деталі

У Дніпрі внаслідок російської атаки на середмістя поранення дістали вже четверо людей. Усі постраждалі — жінки. Медики надали їм необхідну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися. Російські БПЛА там атакували багатоквартирний будинок, через що там зайнялася пожежа. 

Також горіли автомобілі та гараж. Рятувальники евакуювали із задимлених квартир шістьох людей та ліквідували загоряння.

У Києві медикам "швидкої" будуть доплачувати за роботу під час ворожих атак - про які суми йдеться02.10.26, 20:41 • 2586 переглядiв

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару зросла до 36 людей, серед них троє дітей. Дві жінки загинули. За даними ДСНС, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Зафіксовано три влучання у приватному секторі та три осередки пожеж.

Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, офісні приміщення, навчальний заклад та автомобілі. Пожежі ліквідували. На місцях ударів працювали рятувальники, сапери, психологи ДСНС, правоохоронці, медики, волонтери та комунальні служби.

Посольства можуть евакуювати з Києва до Львова або Польщі - ЗМІ назвали умову02.10.26, 21:30 • 9714 переглядiв

Олександра Василенко

Війна в Україні
Вибухи
Евакуація
Пожежі
Дорожньо-транспортна пригода
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Дніпро (місто)
Харків