Удари по Дніпру та Харкову: кількість постраждалих зросла до 40

За останніми даними, у Дніпрі кількість поранених унаслідок атаки щс рф 2 жовтня зросла до чотирьох, а в Харкові внаслідок авіаударів постраждали 36 людей, ще двоє загинули. Про це повідомляє УНН із посиланням на Дніпропетровську ОВА та ДСНС.

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У Дніпрі внаслідок російської атаки на середмістя поранення дістали вже четверо людей. Усі постраждалі — жінки. Медики надали їм необхідну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися. Російські БПЛА там атакували багатоквартирний будинок, через що там зайнялася пожежа.

Також горіли автомобілі та гараж. Рятувальники евакуювали із задимлених квартир шістьох людей та ліквідували загоряння.

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У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару зросла до 36 людей, серед них троє дітей. Дві жінки загинули. За даними ДСНС, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Зафіксовано три влучання у приватному секторі та три осередки пожеж.

Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, офісні приміщення, навчальний заклад та автомобілі. Пожежі ліквідували. На місцях ударів працювали рятувальники, сапери, психологи ДСНС, правоохоронці, медики, волонтери та комунальні служби.

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