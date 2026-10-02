У Києві медикам "швидкої" будуть доплачувати за роботу під час ворожих атак - про які суми йдеться
Київ • УНН
Медикам швидкої у Києві платитимуть 250–500 грн за роботу під час тривоги та на місці ураження. Їм також закуплять захисний одяг.
Медикам "швидкої" у Києві доплачуватимуть за роботу під час російських атак, передає УНН із посиланням на КМДА.
За роботу в небезпечних умовах передбачені доплати:
▪️ 250 грн — за зміну під час повітряної тривоги;
▪️ 500 грн — за роботу безпосередньо на місці ураження під час тривоги.
Також для медиків закуплять спеціальний захисний одяг. А в закладах, де працюють військово-лікарські комісії, встановлять рамки-металодетектори.
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь21.09.26, 19:38 • 52716 переглядiв