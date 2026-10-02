У Києві медикам "швидкої" будуть доплачувати за роботу під час ворожих атак - про які суми йдеться

Медикам "швидкої" у Києві доплачуватимуть за роботу під час російських атак, передає УНН із посиланням на КМДА.

За роботу в небезпечних умовах передбачені доплати:

▪️ 250 грн — за зміну під час повітряної тривоги;

▪️ 500 грн — за роботу безпосередньо на місці ураження під час тривоги.

Також для медиків закуплять спеціальний захисний одяг. А в закладах, де працюють військово-лікарські комісії, встановлять рамки-металодетектори.

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