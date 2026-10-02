У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті

У Єгипті мурал, створений на площі Тахрір перед візитом президента Китаю, зафарбували на тлі звинувачень, що він відтворює афроцентричні твердження про походження фараонів, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Напередодні державного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Каїра минулого місяця влада міста була зайнята видаленням 66-метрового муралу з поля зору високого гостя.

Картина із зображенням фараона Тутанхамона та королеви Нефертіті була серед 40 фресок, замовлених, щоб прикрасити місто до прибуття Сі Цзіньпіна, і була написана волонтерською молодіжною групою Расмет Басма на площі Тахрір.

Але це викликало шалену реакцію за зображення двох історичних постатей із темною шкірою – це викликало гнів тих єгиптян, які вважали це відродженням афроцентричних тверджень про походження фараонів. Ілюстрація зникла під свіжою фарбою за кілька годин до приземлення Сі.

Тепер Ахмед Мусса, 22-річний засновник Rasmet Basma, зізнався, що губернаторство Каїра попросило його зафарбувати роботу, яка була підготовлена ​​лише за п’ять днів наприкінці серпня.

Команда використовувала програму AI ChatGPT для створення дизайнів, які волонтери потім малювали на стіні.

Мусса сказав, що заступник губернатора Каїра та глава округу відвідали місце протягом усього процесу, і вони були вражені фресками – доки в соціальних мережах не почалася суперечка.

"Ми використовували золотисто-бронзовий відтінок, який кидав на обличчя тінь вночі, тому вони виглядали темношкірими", — сказав Мусса.

"Ми визнаємо свою помилку, не звернувшись до фахівців з археології та мистецтва".

Видання зауважує, що афроцентризм — політичний рух, який стверджує, що стародавня єгипетська цивілізація була чорношкірою за походженням і населенням.

Один користувач запитав, чи хтось із учасників "бачив, як насправді виглядала Нефертіті", а інші звинуватили афроцентричні групи у присвоєнні зображень, щоб стверджувати, що єгиптяни підтримують їхні теорії.

Захі Хавасс, колишній міністр у справах старожитностей Єгипту, сказав, що волонтерам не можна було дозволяти розмальовувати таке важливе місце, як площа Тахрір, без експертного нагляду, і що громадське обурення було виправданим.

"Твердження про зв’язок давньоєгипетської цивілізації з Африкою на південь від Сахари — нісенітниця", — сказав Хавасс.

"Храмове різьблення пізнього періоду показує єгипетських царів, зображених разом із полоненими з частин Африки, Лівії, Сирії та Палестини, причому сам цар не показаний темношкірим", — сказав він.

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ЗМІ наголошує, що це лише останній епізод тривалих дебатів про колір обличчя стародавніх єгиптян. У 2023 році документальний фільм Netflix спровокував дискусію після того, як темношкірого актора вибрали на роль Клеопатри, і подібна суперечка спалахнула в червні 2024 року після того, як, як повідомляється, гід представив афроцентричну точку зору на історію Єгипту в Єгипетському музеї Каїра.

Моніка Ханна, єгиптолог з Американського університету в Каїрі, назвала афроцентричні твердження "лженаукою". Вона сказала, що єгипетське суспільство завжди було етнічно різноманітним, від нубійських громад на півдні до середземноморського населення на півночі.

"Єгиптяни ніколи не були одного кольору шкіри", - сказала вона. "Ми не білосніжні і не кремового кольору".

Валід Махмуд, дослідник штучного інтелекту та експерт з африканської антропології, сказав, що такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT, відображають будь-яку інформацію, якою найчастіше ділилися в Інтернеті, а не те, що є фактично точним.

За його словами, вони були створені компаніями в США та Європі, і контент, який вони генерували, може вплинути на те, як ця аудиторія бачить себе.

"Ось чому ми ніколи не повинні просто приймати те, що вона створює, особливо коли йдеться про культурну ідентичність і спадщину", – сказав Махмуд.

Мостафа Ейсса, мистецтвознавець, сказав, що штучний інтелект повинен залишатися інструментом, а не самостійним рішенням.

"Я віддаю перевагу використанню технологій, не відмовляючись від людського елементу всередині художника", — сказав він, попереджаючи, що дозволити таким інструментам замінити власну майстерність художника ризикує позбавити твір його оригінальності.

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