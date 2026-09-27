У Єгипті знайшли рідкісну пірамідальну гробницю римської доби з 19-рядковим посланням
Київ • УНН
В оазисі Дахла виявили римську гробницю з давньоєгипетськими сценами та грецьким написом про Пісехта. Усередині знайшли монету Костянтина.
Єгипетські археологи виявили в оазисі Дахла пірамідальну гробницю римської доби з давньоєгипетськими поховальними сценами та написом давньогрецькою мовою. Знахідка поєднує єгипетські, грецькі та римські традиції, повідомляє Ahram Online, пише УНН.
Деталі
Гробницю збудували з глиняної цегли на території некрополя Бір-аль-Шагала. Археологи припускають, що вона могла призначатися для поховання чоловіка та його дружини.
Однією з головних знахідок стала кам'яна поховальна стела з 19-рядковим плачем давньогрецькою мовою. Текст присвячений чоловікові на ім'я Пісехт, який, за попередньою оцінкою дослідників, міг бути суддею. Напис датують кінцем III – початком IV століття нашої ери.
Усередині знайшли рідкісну сцену потойбічного світу
До входу в гробницю ведуть 14 сходинок. Сам вхід прикрашений ієрогліфічними поховальними заклинаннями, крилатим сонячним диском і зображеннями кобр.
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Археологи також виявили сцену сьомої години "Імі-Дуат" – давньоєгипетського тексту про подорож через потойбічний світ. За словами дослідників, подібне зображення вперше знайшли серед гробниць цього некрополя.
Усередині розташований зал зі склепінчастою стелею та дві поховальні камери, над якими була споруджена пірамідальна конструкція. Також знайшли стіл для жертвоприношень, керамічний посуд і бронзову монету із зображенням римського імператора Костянтина.
Дослідники вважають, що гробницю могли повторно використовувати пізніше. Знахідки свідчать про тісне переплетення давньоєгипетських, грецьких і римських поховальних традицій в оазисі Дахла.
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