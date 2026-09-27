В Египте нашли редкую пирамидальную гробницу римской эпохи с 19-строчным посланием
Киев • УНН
В оазисе Дахла обнаружили римскую гробницу с древнеегипетскими сценами и греческой надписью о Писехте. Внутри нашли монету Константина.
Египетские археологи обнаружили в оазисе Дахла пирамидальную гробницу римского периода с древнеегипетскими погребальными сценами и надписью на древнегреческом языке. Находка сочетает египетские, греческие и римские традиции, сообщает Ahram Online, пишет УНН.
Подробности
Гробницу построили из сырцового кирпича на территории некрополя Бир-аль-Шагала. Археологи предполагают, что она могла предназначаться для захоронения мужчины и его жены.
Одной из главных находок стала каменная погребальная стела с 19-строчным плачем на древнегреческом языке. Текст посвящён мужчине по имени Писехт, который, по предварительной оценке исследователей, мог быть судьёй. Надпись датируют концом III – началом IV века нашей эры.
Внутри обнаружили редкую сцену загробного мира
К входу в гробницу ведут 14 ступенек. Сам вход украшен иероглифическими погребальными заклинаниями, крылатым солнечным диском и изображениями кобр.
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Археологи также обнаружили сцену седьмого часа «Ими-Дуат» — древнеегипетского текста о путешествии через загробный мир. По словам исследователей, подобное изображение впервые нашли среди гробниц этого некрополя.
Внутри расположен зал со сводчатым потолком и две погребальные камеры, над которыми была сооружена пирамидальная конструкция. Также нашли жертвенный стол, керамическую посуду и бронзовую монету с изображением римского императора Константина.
Исследователи считают, что гробницу могли повторно использовать позднее. Находки свидетельствуют о тесном переплетении древнеегипетских, греческих и римских погребальных традиций в оазисе Дахла.
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