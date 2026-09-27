Россия начала вербовать жителей Таиланда в свою армию, обещая «безопасную» службу вдали от Украины

Гражданам Таиланда начали рекламировать годичные контракты с вооружёнными силами России с обещанием службы «не на передовой» и выплатами в размере 2,5 млн батов за год. Потенциальных контрактников планируют отправлять в одну из воинских частей в Забайкальском крае, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Рекламные объявления о наборе в российскую армию начали появляться в социальных сетях в Таиланде. Агентство T2R – Promo предлагает контракт гражданам страны в возрасте от 20 до 58 лет, при этом опыт военной службы и знание русского языка якобы не требуются.

Вербовщики утверждают, что тайцев будут привлекать к охране стратегических объектов, логистике, техническому обеспечению и работе с беспилотниками.

За год службы обещают 2,5 млн батов

Согласно условиям рекламы, контрактникам предлагают 2,5 млн батов за год службы, а также бесплатный перелёт в Россию, питание и проживание. После завершения контракта им обещают возможность подать заявление на получение российского гражданства.

Представители агентства заявили журналистам, что новобранцев будут направлять в одну из частей в Забайкальском крае — за тысячи километров от Украины.

Риск достаточно низкий, а безопасность гарантирована — утверждают вербовщики.

При этом конкретную должность и подразделение предлагают определить только после подписания контракта.

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Представитель российской армии также заявил, что иностранцев могут привлекать к борьбе с беспилотниками, доставке грузов и защите военных объектов. При этом он признал, что заранее гарантировать конкретный вид службы невозможно.

Информация о вербовке в настоящее время основывается на рекламных объявлениях и общении журналистов с представителями рекрутинга; официального подтверждения от властей Таиланда в опубликованных материалах нет.

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