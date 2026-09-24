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Россия вербует иностранцев на войну через Meta, Google и Facebook — ЦПД

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

Российские рекрутеры заманивают иностранцев на войну через западные платформы, предлагая работу и выплаты до $15 тысяч. Meta и Google блокируют кампании, но Россия продолжает создавать новые аккаунты.

Россия вербует иностранцев на войну через Meta, Google и Facebook — ЦПД

российские рекрутеры массово используют платформы Meta, Google и другие западные цифровые ресурсы для поиска и заманивания иностранцев на войну против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в таких объявлениях предлагают якобы гражданскую работу: строительство, охрану, помощь в получении виз или даже участие в кастингах на роли в фильмах.

В других объявлениях не скрывают, что речь идет о военной службе: публикуют сгенерированные искусственным интеллектом изображения темнокожих мужчин в российской военной форме и обещают щедрые выплаты — до $15 тыс. за подписание контракта и $3 тыс. ежемесячно

— говорится в сообщении.

Указывается, что, хотя технологические компании, в частности Meta и Google, уже заблокировали сотни рекламных кампаний и сайтов вербовщиков, россия продолжает постоянно создавать новые аккаунты.

"Эта угроза требует особого внимания и координации усилий международного сообщества, чтобы перекрыть кремлю пути для вербовки иностранцев на войну", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

россия вербует индонезийцев на войну против Украины, обещая выплаты и гражданство. Разведка получила документы как минимум на восьмерых людей.

рф вербует наемников из Африки через соцсети и отправляет на смерть — разведка28.05.26, 17:55 • 3430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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