Россия вербует иностранцев на войну через Meta, Google и Facebook — ЦПД

российские рекрутеры массово используют платформы Meta, Google и другие западные цифровые ресурсы для поиска и заманивания иностранцев на войну против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в таких объявлениях предлагают якобы гражданскую работу: строительство, охрану, помощь в получении виз или даже участие в кастингах на роли в фильмах.

В других объявлениях не скрывают, что речь идет о военной службе: публикуют сгенерированные искусственным интеллектом изображения темнокожих мужчин в российской военной форме и обещают щедрые выплаты — до $15 тыс. за подписание контракта и $3 тыс. ежемесячно — говорится в сообщении.

Указывается, что, хотя технологические компании, в частности Meta и Google, уже заблокировали сотни рекламных кампаний и сайтов вербовщиков, россия продолжает постоянно создавать новые аккаунты.

"Эта угроза требует особого внимания и координации усилий международного сообщества, чтобы перекрыть кремлю пути для вербовки иностранцев на войну", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

россия вербует индонезийцев на войну против Украины, обещая выплаты и гражданство. Разведка получила документы как минимум на восьмерых людей.

рф вербует наемников из Африки через соцсети и отправляет на смерть — разведка