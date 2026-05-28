рф вербует наемников из Африки через соцсети и отправляет на смерть — разведка

россияне продолжают вербовать на войну против Украины наемников из стран Африки – недавно еще один гражданин Нигерии погиб после подписания контракта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Нигериец Айебусива Олабоде Виктор был завербован в оккупационную армию рф, а впоследствии ликвидирован в Харьковской области. Как отметили в ГУР, россияне вербуют африканских наемников через объявления в социальных сетях о поиске работы.

По прибытии в россию наемников встречают в аэропортах москвы и других городов. У них сразу забирают паспорта якобы для оформления разрешительных документов, а их самих расселяют на несколько дней в хостел.

Но вместо вакансий на работу впоследствии прибывшим африканцам предлагают либо депортацию, либо тюремное заключение, либо подписание контракта с армией рф. Подписавшие контракт наемники со временем попадают на полигон, а после краткосрочного обучения — на фронт, где, как правило, погибают.

История вышеупомянутого наемника является не исключением, а последовательной практикой российских вербовщиков: обещания работы, вылет в россию, отобранные документы, принудительный контракт и фронт.

Главное в этой истории — публичная ложь российских чиновников и пренебрежение со стороны государства-агрессора требованиями официальной Нигерии прекратить вербовку ее граждан на преступную войну