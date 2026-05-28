рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Киев • УНН
рф саботирует договоренности об обмене пленными и обвиняет в этом Украину. Омбудсмен Лубинец заявил об использовании процесса для проведения ИПСО.
россияне тормозят процесс обмена "1000 на 1000", несмотря на достигнутые договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Детали
Иногда я просто удивляюсь, насколько цинично они поступают. С одной стороны, они блокируют процесс, с другой стороны, они выходят якобы в публичное пространство и говорят, что это же Украина отказывается забирать своих. Последний пример, когда мы наработали, и через посредников, через Соединенные Штаты, через Объединенные Арабские Эмираты, полностью есть договоренность о проведении обмена тысячу на тысячу
Лубинец добавил: Украина делает все заранее. В частности, передаются списки тяжелораненых, тяжелобольных, тех, кто дольше всего удерживается в плену.
Проговариваются какие-то технические вещи. Мы готовы это сделать за один день, и мы это неоднократно показывали. Затем пауза, затем выходят в публичность представители российской федерации и говорят, что Украина отказалась от обмена
Также Дмитрий Лубинец заявил, что существуют четкие приоритеты в процессе обменов: прежде всего - возвращение тяжелораненых и тяжелобольных. Второй приоритет - кто дольше всего в плену, должен возвращаться быстрее всего.
В то же время неизвестно, кого россияне на самом деле привезут, ведь в их действиях логики нет, добавил омбудсмен.
россияне постоянно играют на эмоциях наших граждан, постоянно обвиняют Украину. Это, знаете ли, постоянное ИПСО против нашего государства с использованием элемента украинского военного плена
Напомним
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о 695 задокументированных формах пыток россиян против пленных. Их душат, бьют, используют электрошокеры, травят собаками, заставляют по 18 часов стоять на одном месте.