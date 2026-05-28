рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец

россияне тормозят процесс обмена "1000 на 1000", несмотря на достигнутые договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Иногда я просто удивляюсь, насколько цинично они поступают. С одной стороны, они блокируют процесс, с другой стороны, они выходят якобы в публичное пространство и говорят, что это же Украина отказывается забирать своих. Последний пример, когда мы наработали, и через посредников, через Соединенные Штаты, через Объединенные Арабские Эмираты, полностью есть договоренность о проведении обмена тысячу на тысячу