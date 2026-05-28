Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасаться

Летом во время жары и на фоне отключений электроэнергии, которые эксперты уже называют вероятными при условии регулярных обстрелов вс рф, больше всего пострадают жители старых панельных домов, квартир на верхних этажах, помещений с окнами на юг, юго-запад и запад, а также жилья с большим остеклением. Без кондиционера такие квартиры могут быстро накапливать тепло и медленно охлаждаться ночью. Как спастись от летней жары без возможности воспользоваться электроприборами и кому это будет тяжелее всего сделать, разбирался УНН.

Во время летней жары главной проблемой для жителей многоэтажек станут высокая температура на улице и способность самого дома накапливать и удерживать тепло. Особенно это касается старого жилого фонда, возведенного в советский период, где часто нет качественной теплоизоляции, современного остекления, затенения фасадов и нормальной вентиляции.

В период отключений света ситуация может осложняться, ведь жители не всегда смогут пользоваться кондиционерами, вентиляторами, увлажнителями или другой техникой для охлаждения помещения. Из-за этого часть квартир фактически будет превращаться в "духовку". Особенно днем и вечером, когда стены, крыша и стекло уже накопили максимум тепла.

Какие дома перегреваются больше всего

Самыми проблемными эксперты называют панельные "хрущевки" серии 1-464. Это обычно пятиэтажные дома без лифтов, с плоской крышей, темными швами между плитами и часто без надлежащей защиты от солнца. Именно такие дома могут в жару превращаться в "духовой шкаф" для жителей.

Основная причина — тонкие стены толщиной примерно 21–35 см, плоская крыша без чердака и слабая способность конструкции защищать квартиры от нагрева. Особенно сложной ситуация может быть на пятом этаже: потолок под крышей в жару способен сильно нагреваться, а тепло передается непосредственно в квартиру.

Еще одна группа риска — панельные "чешки" серии 1-464А и дома типа БПС-6. "Чешки" часто имеют длинные девятиэтажные корпуса, сплошные лоджии на всю ширину комнаты, а БПС-6 — высотные секции, скошенные балконы и большие окна. В таких домах опасность создает так называемый парниковый эффект: стекло пропускает солнечное тепло внутрь, а горячий воздух на лоджиях и у окон плохо выходит наружу.

Отдельно выделяют керамзитобетонные высотки серий КТ и КТУ, которые активно строили в 1980–1990-х годах. Их можно узнать по 16-этажности, фасадам из мелкой плитки, квадратным или треугольным лоджиям и двум лифтам в подъезде. Такие дома имеют более толстые стены, примерно 35 см, но это не всегда преимущество летом. Конструкции могут долго накапливать тепло днем и медленно отдавать его ночью. В результате квартира не успевает остыть даже после захода солнца.

В каких квартирах летом будет жарче всего

Больше всего рискуют жители верхних этажей. Крыша принимает прямую солнечную нагрузку в течение дня, а если над квартирой нет технического этажа или чердака, тепло быстро передается вниз. Из-за этого верхние квартиры могут быть значительно горячее помещений на средних этажах.

Важное значение имеет и сторона света. Сильнее всего нагреваются квартиры, окна которых выходят на юг, юго-запад и запад. Именно во второй половине дня солнце активно нагревает стены и стекло, поэтому вечером температура в комнатах может оставаться высокой даже тогда, когда на улице уже становится прохладнее.

Еще один фактор — большая площадь остекления. Панорамные окна, незатененные лоджии, балконы со сплошным остеклением и старые оконные конструкции без защитных пленок или жалюзи работают как источник дополнительного тепла. Если солнечные лучи беспрепятственно попадают в комнату, мебель, пол и стены нагреваются, после чего еще долго отдают тепло.

Что делать летом в многоэтажке без кондиционера

Первый и самый эффективный шаг — затенить окна. Шторы, жалюзи, роллеты или светоотражающая пленка на солнечной стороне помогают не пускать прямые солнечные лучи в комнату. Важно закрывать окна именно до того, как помещение начнет нагреваться, а не тогда, когда жара уже будет чувствоваться в помещении.

Лучше всего работает внешнее затенение: роллеты, маркизы, жалюзи со стороны улицы или хотя бы плотные шторы внутри. Если нет возможности установить специальные системы, можно временно использовать светлую ткань, фольгированные экраны или другие безопасные материалы, которые уменьшают попадание солнца в помещение.

Второй шаг — правильно проветривать квартиру. Днем открытые окна часто не охлаждают, а наоборот запускают горячий воздух внутрь. Оптимальное время для проветривания — ночь и утро, примерно до 9:00 и после 22:00. В этот период температура ниже, и есть шанс хотя бы частично охладить комнаты.

После утреннего проветривания окна лучше закрыть, а шторы или жалюзи опустить. Если в квартире есть окна на разные стороны, стоит создавать сквозняк в прохладные часы. Но во время пика жары он может только ухудшить ситуацию, если с улицы заходит раскаленный воздух.

Чем увлажнить воздух в квартире во время жары летом

В жаркой квартире может помочь увлажнение воздуха. Для этого можно использовать миски с водой, влажную ткань у окна или увлажнитель, если есть электроэнергия. Влажный воздух вдыхать легче, хотя чрезмерная влажность тоже нежелательна, особенно в плохо проветриваемых комнатах.

Также стоит выключать лишнюю технику: телевизоры, зарядные устройства, компьютеры, старая бытовая техника, роутеры, микроволновые печи и другие приборы могут быть дополнительными источниками тепла.

Особенно это важно во время отключений света. Когда электроэнергия появляется, многие одновременно заряжают телефоны, павербанки, включают технику, готовят еду и пользуются несколькими приборами. В жару это может быстро повысить температуру в комнате.

Почему лучше не готовить в пик жары

Кухня — один из главных источников дополнительного нагрева в квартире. Плита, духовка, электрочайник и микроволновая печь увеличивают температуру на несколько градусов, особенно если кухня маленькая или плохо проветривается. Поэтому летом лучше не готовить в часы наибольшей жары.

Оптимальный вариант — переносить приготовление пищи на утро или вечер. В самые жаркие часы стоит выбирать еду, которая не требует длительного использования плиты или духовки. Это могут быть холодные блюда, салаты, готовые крупы, овощи, кисломолочные продукты, мясо или другие продукты, приготовленные заранее.

Как подготовиться к жаре в блэкаут

Жителям квартир, находящихся в зоне риска, стоит заранее проверить, какие комнаты нагреваются больше всего, где можно организовать более прохладное место для сна и есть ли возможность затенить окна. Если в квартире несколько комнат, в жару лучше выбирать ту, что выходит на север или восток и меньше нагревается после обеда.

Также стоит иметь запас воды, легкую одежду из натуральных тканей, термометр для помещения, влажные полотенца, павербанки и простые средства для затенения. Если в доме часто выключают свет, лучше продумать режим: проветривать ночью, заряжать технику не в одной комнате, не включать лишние приборы и не использовать плиту в пик жары.

Старые панельные дома нельзя быстро превратить в энергоэффективное жилье без ремонта фасадов, крыш, окон и систем вентиляции. Но даже базовые действия могут снизить перегрев квартиры: затенение, правильное проветривание, отказ от лишней техники и перенос приготовления пищи на более прохладные часы. В период жары и отключений света это может стать минимальным, но реальным способом уменьшить нагрузку на здоровье.

