Науковці підтвердили що хвилі руйнівної посухи стаються все частіше через потепління
Київ • УНН
Кліматичне дослідження вчених з Південної Кореї та Австралії виявило стрімке поширення аномальної спеки, що миттєво висушує ґрунт. За останні сорок років площа суходолу, яка потерпає від таких комбінованих ударів стихії, зросла з 2,5% до майже 17%.
Нове кліматичне дослідження вчених із Південної Кореї та Австралії виявило небезпечну закономірність стрімкого поширення аномальної спеки, що миттєво висушує ґрунт. За останні сорок років площа суходолу, яка потерпає від таких комбінованих ударів стихії, зросла з 2,5% до майже 17%, що свідчить про критичне накладання екстремальних явищ одне на одне. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Дослідники акцентують увагу на появі "раптових посух", які виникають, коли розпечене повітря починає інтенсивно висмоктувати вологу з землі ще до того, як аграрії встигнуть зреагувати. Якщо аномальна спека вдаряє першою, наступна посуха стає значно руйнівнішою та агресивнішою за ті випадки, коли дефіцит опадів розвивається поступово.
Понад 6 млн людей у Сомалі опинилися на межі голоду через посуху та дефіцит міжнародної допомоги24.02.26, 21:38 • 5087 переглядiв
Це створює ефект подвійного удару, який завдає непоправної шкоди врожаям та екосистемам через неможливість вчасної підготовки людей до стихії.
Коли спека вдаряє першою, посухи сильніші, ніж коли посухи настають спочатку або не супроводжуються сильною спекою. Вони призводять до "раптових посух", які завдають більшої шкоди, оскільки виникають раптово, не даючи людям і фермерам підготуватися
Вплив рекордного потепління останніх років на прогнози
Автори роботи, опублікованої у виданні Science Advances, зазначають, що середні показники поширення посух у 2024 та 2025 роках можуть бути ще вищими через рекордні температури на планеті.
Зміна клімату перетворює колись рідкісні природні відхилення на постійну загрозу, яка охоплює все нові території. Вчені наголошують, що швидкість цих змін є набагато тривожнішою за самі цифри, оскільки планета входить у фазу непередбачуваних та надзвичайно швидких кліматичних трансформацій.
У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва 15.12.25, 07:02 • 35170 переглядiв