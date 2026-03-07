$43.810.0950.900.07
ukenru
01:30 • 9568 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 20671 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 37590 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 45319 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 38297 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 62377 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28073 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25422 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23795 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21301 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Науковці підтвердили що хвилі руйнівної посухи стаються все частіше через потепління

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Кліматичне дослідження вчених з Південної Кореї та Австралії виявило стрімке поширення аномальної спеки, що миттєво висушує ґрунт. За останні сорок років площа суходолу, яка потерпає від таких комбінованих ударів стихії, зросла з 2,5% до майже 17%.

Науковці підтвердили що хвилі руйнівної посухи стаються все частіше через потепління
Фото: AP

Нове кліматичне дослідження вчених із Південної Кореї та Австралії виявило небезпечну закономірність стрімкого поширення аномальної спеки, що миттєво висушує ґрунт. За останні сорок років площа суходолу, яка потерпає від таких комбінованих ударів стихії, зросла з 2,5% до майже 17%, що свідчить про критичне накладання екстремальних явищ одне на одне. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Дослідники акцентують увагу на появі "раптових посух", які виникають, коли розпечене повітря починає інтенсивно висмоктувати вологу з землі ще до того, як аграрії встигнуть зреагувати. Якщо аномальна спека вдаряє першою, наступна посуха стає значно руйнівнішою та агресивнішою за ті випадки, коли дефіцит опадів розвивається поступово.

Понад 6 млн людей у Сомалі опинилися на межі голоду через посуху та дефіцит міжнародної допомоги24.02.26, 21:38 • 5087 переглядiв

Це створює ефект подвійного удару, який завдає непоправної шкоди врожаям та екосистемам через неможливість вчасної підготовки людей до стихії.

Коли спека вдаряє першою, посухи сильніші, ніж коли посухи настають спочатку або не супроводжуються сильною спекою. Вони призводять до "раптових посух", які завдають більшої шкоди, оскільки виникають раптово, не даючи людям і фермерам підготуватися

– пояснили автори дослідження Санг-Вук Є та Йон-Джун Кім.

Вплив рекордного потепління останніх років на прогнози

Автори роботи, опублікованої у виданні Science Advances, зазначають, що середні показники поширення посух у 2024 та 2025 роках можуть бути ще вищими через рекордні температури на планеті.

Зміна клімату перетворює колись рідкісні природні відхилення на постійну загрозу, яка охоплює все нові території. Вчені наголошують, що швидкість цих змін є набагато тривожнішою за самі цифри, оскільки планета входить у фазу непередбачуваних та надзвичайно швидких кліматичних трансформацій.

У Туреччині масово з’являються гігантські провалля ґрунту, що нагадують біблійні пророцтва 15.12.25, 07:02 • 35170 переглядiв

Степан Гафтко

