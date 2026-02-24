Понад 6 млн людей у Сомалі опинилися на межі голоду через посуху та дефіцит міжнародної допомоги
Київ • УНН
Понад 6,5 мільйона людей у Сомалі опиняться на межі голоду до березня 2026 року через посуху, конфлікти та скорочення міжнародного фінансування. Майже 2 мільйони дітей віком до п'яти років страждатимуть від недоїдання.
Федеральний уряд Сомалі та профільні агентства ООН оприлюднили звіт, згідно з яким 6,5 мільйона людей зіткнуться з гострим голодом уже до кінця березня 2026 року. Поєднання аномальної спеки, збройних конфліктів та різкого скорочення світового фінансування спровокувало масштабну гуманітарну кризу, яка загрожує життю мільйонів громадян. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
За даними ООН, ситуація в регіоні стає критичною через масову загибель худоби та повний неврожай. Особливе занепокоєння викликає стан наймолодшого населення: у 2026 році майже 2 мільйони дітей віком до п'яти років страждатимуть від недоїдання, причому пів мільйона з них перебуватимуть у стані важкого виснаження.
Координатор ООН з гуманітарних питань у Сомалі Джордж Конвей наголосив, що стрімке зростання цін на воду та обмежені запаси їжі потребують негайного втручання міжнародної спільноти, оскільки суттєвих опадів не очікується щонайменше до літа.
Скорочення гуманітарних програм та загроза стагнації
Через глобальний дефіцит фінансування багато міжнародних партнерів були змушені призупинити роботу критично важливих програм з охорони здоров’я, водопостачання та санітарії.
Посуха вже призвела до внутрішнього переміщення понад 270 тисяч осіб, що паралізувало сільськогосподарське виробництво та доступ до ринків у центральних регіонах країни.
