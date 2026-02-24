Понад 6 млн людей у Сомалі опинилися на межі голоду через посуху та дефіцит міжнародної допомоги

$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
18:34 • 3746 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 4086 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 5394 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 9160 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11859 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12842 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12582 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21580 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13340 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень24 лютого, 09:44 • 23922 перегляди
Україна викрила росію у спробі "переписати" Будапештський меморандум24 лютого, 10:17 • 4578 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15603 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 9840 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 4368 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 21584 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 32858 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 51257 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 69877 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 72763 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білорусь
Латвія
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo16:37 • 4458 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto14:59 • 9938 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 15654 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 27079 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 24780 перегляди
Техніка
Дипломатка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Понад 6 млн людей у Сомалі опинилися на межі голоду через посуху та дефіцит міжнародної допомоги

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Понад 6,5 мільйона людей у Сомалі опиняться на межі голоду до березня 2026 року через посуху, конфлікти та скорочення міжнародного фінансування. Майже 2 мільйони дітей віком до п'яти років страждатимуть від недоїдання.

Понад 6 млн людей у Сомалі опинилися на межі голоду через посуху та дефіцит міжнародної допомоги
Фото: AP

Федеральний уряд Сомалі та профільні агентства ООН оприлюднили звіт, згідно з яким 6,5 мільйона людей зіткнуться з гострим голодом уже до кінця березня 2026 року. Поєднання аномальної спеки, збройних конфліктів та різкого скорочення світового фінансування спровокувало масштабну гуманітарну кризу, яка загрожує життю мільйонів громадян. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними ООН, ситуація в регіоні стає критичною через масову загибель худоби та повний неврожай. Особливе занепокоєння викликає стан наймолодшого населення: у 2026 році майже 2 мільйони дітей віком до п'яти років страждатимуть від недоїдання, причому пів мільйона з них перебуватимуть у стані важкого виснаження.

Ізраїль першим у світі визнав незалежність Сомаліленду: Нетаньягу підписав історичну декларацію26.12.25, 20:03 • 7101 перегляд

Координатор ООН з гуманітарних питань у Сомалі Джордж Конвей наголосив, що стрімке зростання цін на воду та обмежені запаси їжі потребують негайного втручання міжнародної спільноти, оскільки суттєвих опадів не очікується щонайменше до літа.

Скорочення гуманітарних програм та загроза стагнації

Через глобальний дефіцит фінансування багато міжнародних партнерів були змушені призупинити роботу критично важливих програм з охорони здоров’я, водопостачання та санітарії.

Посуха вже призвела до внутрішнього переміщення понад 270 тисяч осіб, що паралізувало сільськогосподарське виробництво та доступ до ринків у центральних регіонах країни.

Збройні сили Сомалі за підтримки міжнародних союзників ліквідували 29 бойовиків угруповання "Аш-Шабаб"01.01.26, 18:54 • 4601 перегляд

Степан Гафтко

