Более 6 млн человек в Сомали оказались на грани голода из-за засухи и дефицита международной помощи
Киев • УНН
Более 6,5 миллиона человек в Сомали окажутся на грани голода к марту 2026 года из-за засухи, конфликтов и сокращения международного финансирования. Почти 2 миллиона детей в возрасте до пяти лет будут страдать от недоедания.
Федеральное правительство Сомали и профильные агентства ООН опубликовали отчет, согласно которому 6,5 миллиона человек столкнутся с острым голодом уже к концу марта 2026 года. Сочетание аномальной жары, вооруженных конфликтов и резкого сокращения мирового финансирования спровоцировало масштабный гуманитарный кризис, угрожающий жизни миллионов граждан. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
По данным ООН, ситуация в регионе становится критической из-за массовой гибели скота и полного неурожая. Особое беспокойство вызывает состояние самого молодого населения: в 2026 году почти 2 миллиона детей в возрасте до пяти лет будут страдать от недоедания, причем полмиллиона из них будут находиться в состоянии тяжелого истощения.
Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сомали Джордж Конвей подчеркнул, что стремительный рост цен на воду и ограниченные запасы еды требуют немедленного вмешательства международного сообщества, поскольку существенных осадков не ожидается по меньшей мере до лета.
Сокращение гуманитарных программ и угроза стагнации
Из-за глобального дефицита финансирования многие международные партнеры были вынуждены приостановить работу критически важных программ по здравоохранению, водоснабжению и санитарии.
Засуха уже привела к внутреннему перемещению более 270 тысяч человек, что парализовало сельскохозяйственное производство и доступ к рынкам в центральных регионах страны.
