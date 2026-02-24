Более 6 млн человек в Сомали оказались на грани голода из-за засухи и дефицита международной помощи

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:45 • 2608 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 4520 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 4706 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 5902 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 9546 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11964 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12946 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12628 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21785 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13389 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
93%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина разоблачила россию в попытке "переписать" Будапештский меморандум24 февраля, 10:17 • 4856 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15837 просмотра
Аудиторы США опубликовали отчет об украинских грантовых активистах: превратили реформы в собственный заработок, – адвокат14:46 • 4336 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10155 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 4792 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 21785 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 33027 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 51417 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 70009 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 72894 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Беларусь
Латвия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto19:45 • 32 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 4952 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 10242 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 15925 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 27160 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Более 6 млн человек в Сомали оказались на грани голода из-за засухи и дефицита международной помощи

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Более 6,5 миллиона человек в Сомали окажутся на грани голода к марту 2026 года из-за засухи, конфликтов и сокращения международного финансирования. Почти 2 миллиона детей в возрасте до пяти лет будут страдать от недоедания.

Более 6 млн человек в Сомали оказались на грани голода из-за засухи и дефицита международной помощи
Фото: AP

Федеральное правительство Сомали и профильные агентства ООН опубликовали отчет, согласно которому 6,5 миллиона человек столкнутся с острым голодом уже к концу марта 2026 года. Сочетание аномальной жары, вооруженных конфликтов и резкого сокращения мирового финансирования спровоцировало масштабный гуманитарный кризис, угрожающий жизни миллионов граждан. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По данным ООН, ситуация в регионе становится критической из-за массовой гибели скота и полного неурожая. Особое беспокойство вызывает состояние самого молодого населения: в 2026 году почти 2 миллиона детей в возрасте до пяти лет будут страдать от недоедания, причем полмиллиона из них будут находиться в состоянии тяжелого истощения.

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию26.12.25, 20:03 • 7103 просмотра

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сомали Джордж Конвей подчеркнул, что стремительный рост цен на воду и ограниченные запасы еды требуют немедленного вмешательства международного сообщества, поскольку существенных осадков не ожидается по меньшей мере до лета.

Сокращение гуманитарных программ и угроза стагнации

Из-за глобального дефицита финансирования многие международные партнеры были вынуждены приостановить работу критически важных программ по здравоохранению, водоснабжению и санитарии.

Засуха уже привела к внутреннему перемещению более 270 тысяч человек, что парализовало сельскохозяйственное производство и доступ к рынкам в центральных регионах страны.

Вооруженные силы Сомали при поддержке международных союзников ликвидировали 29 боевиков группировки "Аш-Шабаб"01.01.26, 18:54 • 4601 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Животные
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
благотворительность
Организация Объединенных Наций
Сомали