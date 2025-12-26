$41.930.22
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
13:36 • 11904 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 18447 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 33009 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 22589 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 18413 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 18450 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20337 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской части
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 41801 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17553 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 33009 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 41801 просмотра
Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Израиль стал первым государством, которое признало независимость Сомалиленда после его фактического отделения от Сомали в 1991 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал совместную декларацию с президентом региона Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи.

Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал суверенитет самопровозглашенной Республики Сомалиленд, подписав совместную декларацию с президентом региона Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Израиль стал первым государством, признавшим независимость Сомалиленда после его фактического отделения от Сомали в 1991 году. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что это решение "соответствует духу Авраамских соглашений, подписанных по инициативе президента Трампа". Страны планируют немедленно начать сотрудничество в сферах технологий, сельского хозяйства и здравоохранения.

ВМС Турции будут охранять воды Сомали в течение 10 лет22.02.24, 01:30 • 26532 просмотра

Президент Абдуллахи подтвердил намерение Сомалиленда присоединиться к Авраамским соглашениям, назвав это шагом к стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Власти республики надеются, что шаг Израиля побудит другие страны последовать этому примеру.

Протест Сомали и региональных лидеров

Действия Израиля вызвали жесткую реакцию в арабском мире. Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти после переговоров с представителями Сомали, Турции и Джибути осудил это решение. Стороны предупредили, что "признание сепаратистских регионов представляет угрозу международному миру и безопасности" и призвали к сохранению территориальной целостности Сомали.

Ранее Могадишо и Сомалиленд категорически отвергли слухи о планах США или Израиля по возможному переселению палестинцев из Газы на эти территории.

Сомали осуждает контакты Эфиопии с сепаратистским анклавом Сомалиленд по доступу к Красному морю02.01.24, 14:04 • 32879 просмотров

Степан Гафтко

