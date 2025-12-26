Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию
Киев • УНН
Израиль стал первым государством, которое признало независимость Сомалиленда после его фактического отделения от Сомали в 1991 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал совместную декларацию с президентом региона Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально признал суверенитет самопровозглашенной Республики Сомалиленд, подписав совместную декларацию с президентом региона Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Израиль стал первым государством, признавшим независимость Сомалиленда после его фактического отделения от Сомали в 1991 году. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что это решение "соответствует духу Авраамских соглашений, подписанных по инициативе президента Трампа". Страны планируют немедленно начать сотрудничество в сферах технологий, сельского хозяйства и здравоохранения.
ВМС Турции будут охранять воды Сомали в течение 10 лет22.02.24, 01:30 • 26532 просмотра
Президент Абдуллахи подтвердил намерение Сомалиленда присоединиться к Авраамским соглашениям, назвав это шагом к стабильности на Ближнем Востоке и в Африке. Власти республики надеются, что шаг Израиля побудит другие страны последовать этому примеру.
Протест Сомали и региональных лидеров
Действия Израиля вызвали жесткую реакцию в арабском мире. Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти после переговоров с представителями Сомали, Турции и Джибути осудил это решение. Стороны предупредили, что "признание сепаратистских регионов представляет угрозу международному миру и безопасности" и призвали к сохранению территориальной целостности Сомали.
Ранее Могадишо и Сомалиленд категорически отвергли слухи о планах США или Израиля по возможному переселению палестинцев из Газы на эти территории.
Сомали осуждает контакты Эфиопии с сепаратистским анклавом Сомалиленд по доступу к Красному морю02.01.24, 14:04 • 32879 просмотров