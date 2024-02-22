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ВМС Турции будут охранять воды Сомали в течение 10 лет

ВМС Турции будут охранять воды Сомали в течение 10 лет

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 23:30  •  1165 просмотра

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ВМС Турции возьмут на себя ответственность за защиту территориальных вод Сомали в течение следующих 10 лет согласно новому соглашению об оборонном и экономическом сотрудничестве между Турцией и Сомали.

Турецкие военно-морские силы берут на себя ответственность за охрану территориальных вод Сомали в течение следующих 10 лет. Это следует из соглашения об оборонном и экономическом сотрудничестве, подписанного между Турцией и Сомали. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда, передает УНН.

Детали

Президент Сомали, Хасан Шейх Махмуд, отметил, что это соглашение также предусматривает совместные меры в борьбе с терроризмом, пиратством и незаконным рыболовством.

Это важное событие для нашей страны. Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Турцией, которая является членом НАТО, подчеркивает наше стратегическое партнерство

заявил Хасан Шейх Махмуд. 

Президент Сомали также отметил, что страна находится в сложном положении из-за операции против террористического движения "Аш-Шабааб". По его словам, в операции "наблюдается значительный прогресс". Однако, как отметил президент, на фоне этой борьбы "соседняя страна создала новый фронт для Сомали". Вероятно, речь идет об Эфиопии.

Дополнение

Новости о соглашении между Сомали и Турцией появились на фоне продолжающейся напряженности между Эфиопией и Сомали. В начале января правительство Эфиопии подписало соглашение с непризнанным государством Сомалиленд о доступе к порту Бербера в Красном море. Сомали считает Сомалиленд (находится в северной части Африканского Рога) своей территорией. После подписания соглашения руководство Сомали потребовало аннулировать соглашение и отозвало своего посла в Эфиопии.

В Сомали боевики захватили вертолет ООН11 января 2024, 03:25 • 36361 просмотр

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