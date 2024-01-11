В Сомали боевики захватили вертолет ООН

Боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб" захватили вертолет Организации Объединенных Наций, когда он совершил вынужденную посадку в районе, контролируемом исламистской группировкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного чиновника, передает УНН.

Детали

Известно, что на борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев.

После взлета из города Беледуэйн в вертолете обнаружили неисправность и он совершил аварийную посадку возле деревни Гиндхер, граничащей с регионом Галгудууд. Тогда он был захвачен сообщил изданию источник.

Что с людьми с захваченного вертолета пока неизвестно.

"Аль-Шабаб" связан с Аль-Каидой и ведет восстание против правительства Сомали с 2006 года, пытаясь установить собственное правление на основе строгого соблюдения законов шариата.

"Аль-Шабаб" контролирует территории на юге и в центре Сомали и продолжает нападать на гражданских и военные учреждения.

ООН и другие доноры системно помогают Сомали.

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