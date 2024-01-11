В Сомали боевики захватили вертолет ООН
Киев • УНН
Боевики "Аш-Шабаб" захватили вертолет ООН, который совершил вынужденную посадку в Сомали; судьба пассажиров остается неизвестной.
Боевики сомалийской группировки "Аш-Шабаб" захватили вертолет Организации Объединенных Наций, когда он совершил вынужденную посадку в районе, контролируемом исламистской группировкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного чиновника, передает УНН.
Детали
Известно, что на борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев.
После взлета из города Беледуэйн в вертолете обнаружили неисправность и он совершил аварийную посадку возле деревни Гиндхер, граничащей с регионом Галгудууд. Тогда он был захвачен
Что с людьми с захваченного вертолета пока неизвестно.
"Аль-Шабаб" связан с Аль-Каидой и ведет восстание против правительства Сомали с 2006 года, пытаясь установить собственное правление на основе строгого соблюдения законов шариата.
"Аль-Шабаб" контролирует территории на юге и в центре Сомали и продолжает нападать на гражданских и военные учреждения.
ООН и другие доноры системно помогают Сомали.
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В Сомали боевики захватили вертолет ООН
Боевики "Аш-Шабаб" захватили вертолет ООН, который совершил вынужденную посадку в Сомали; судьба пассажиров остается неизвестной.
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