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У Сомалі бойовики захопили вертоліт ООН

У Сомалі бойовики захопили вертоліт ООН

Київ • УНН

 • 37531 перегляди

Бойовики "Аш-Шабаб" захопили вертоліт ООН, який здійснив вимушену посадку в Сомалі; доля пасажирів залишається невідомою.

Бойовики сомалійського угруповування "Аш-Шабаб" захопили вертоліт Організації Об'єднаних Націй, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням. Про це повідомляє Reuters з посиланням на військового чиновника, передає УНН.

Деталі

Відомо, що на борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців.

Після зльоту з міста Беледуейн у гелікоптері виявили несправність і він здійснив аварійну посадку біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд. Тоді його було захоплено

повідомило виданню джерело.

Що з людьми з захопленого гелікоптера наразі невідомо.

"Аль-Шабаб" пов'язаний з Аль-Каїдою та веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року, намагаючись встановити власне правління на основі суворого дотримання законів шаріату.

"Аль-Шабаб" контролює території на півдні та у центрі Сомалі та продовжує нападати на цивільних і військові установи.

ООН та інші донори системно допомагають Сомалі. 

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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