У Сомалі бойовики захопили вертоліт ООН
Київ • УНН
Бойовики "Аш-Шабаб" захопили вертоліт ООН, який здійснив вимушену посадку в Сомалі; доля пасажирів залишається невідомою.
Бойовики сомалійського угруповування "Аш-Шабаб" захопили вертоліт Організації Об'єднаних Націй, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням. Про це повідомляє Reuters з посиланням на військового чиновника, передає УНН.
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Відомо, що на борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців.
Після зльоту з міста Беледуейн у гелікоптері виявили несправність і він здійснив аварійну посадку біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд. Тоді його було захоплено
Що з людьми з захопленого гелікоптера наразі невідомо.
"Аль-Шабаб" пов'язаний з Аль-Каїдою та веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року, намагаючись встановити власне правління на основі суворого дотримання законів шаріату.
"Аль-Шабаб" контролює території на півдні та у центрі Сомалі та продовжує нападати на цивільних і військові установи.
ООН та інші донори системно допомагають Сомалі.
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